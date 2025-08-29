Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 29 de agosto

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 29 de agosto, ha estado formada por los números 1, 9, 26, 27, 28 y 34. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.837.268 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 21.200 de Cádiz, en la Administración de Loterías número 1 de Morón de la Frontera (Sevilla) y en la número 1 de Andorra (Teruel).