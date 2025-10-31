Resultados del sorteo de la Bonoloto del viernes 31 de octubre

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 31 de octubre, ha estado formada por los números 2, 6, 7, 11, 17, 23. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.612.164 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 18.150 de Burgos, situado en avenida Derechos Humanos, 42; en el número 50.535 de Rincón de la Victoria (Málaga), situado en Poeta Manuel Alcántara, 7; en el número 55.240 de Ourense, situado en Basilio Álvarez, 16; y en el número 56.115 de A Rúa (Ourense), situado en Telesforo Ojea, 6.