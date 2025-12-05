Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 5 de diciembre

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 22:55

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 5 de diciembre, ha estado formada por los números 12, 19, 23, 25, 26, 37. El número complementario es el 40 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.990.793 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Porqueres (Girona), situada en Sant Andreu, 29.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Corral de Almaguer (Toledo), situada en Hermano Rafael, 1.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

