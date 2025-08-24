Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 24 de agosto

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 24 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 10, 16, 38, 21 y 51. El número clave (reintegro) ha sido el 2. La recaudación del sorteo ascendió a 3.688.759,50 euros.

De Primera Categoría no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 11.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Pasai Trintxerpe - Pasaia (Guipúzcoa), situada en Euskadi Etorbidea, 15.