Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del jueves 11 de diciembre

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 11 de diciembre, ha estado formada por los números 46, 20, 12, 38, 13 y 14. El número complementario es el 31, el reintegro el 0 y el Joker, 9279477. La recaudación ha ascendido a 11.743.904,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 58.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor No 28.415 de Córdoba, situado en centro comercial Alsara. Diputado Ignacio Gallego, 6 - local 4 y en número 39.360 de Ayamonte (Huelva), situado en Benavente, 24. De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes.