Resultados del sorteo de La Primitiva del jueves 28 de agosto

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 28 de agosto, ha estado formada por los números 2, 38, 12, 19, 45 y 11. El número complementario es el 21, el reintegro el 5 y el Joker, 2841336. La recaudación ha ascendido a 11.951.589,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (seis aciertos) cobrará la cantidad de 62.701.970,91 euros, dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 20 de Burgos, situada en C.C. Carrefour-El Mirador, local 33.
El otro boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos) ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de Ciudad Real, situada en Prado, 2.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 225 de Barcelona y en la número 336 de Madrid.