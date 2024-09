'La Revuelta', 'MasterChef Celebrity 9', 'El Cazador' o 'La ruta morancos', protagonistas de la nueva temporada de RTVE

David Broncano: "El éxito de audiencia, para nosotros, ha sido una validación y un reconocimiento que agradecemos un montón. Ha sido muy bonito"



MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada de RTVE está marcada por los estrenos de programas como 'La Revuelta' de David Broncano, 'MasterChef Celebrity 9', 'Bake Off: famosos al horno', 'El Cazador' o el docu-reality 'La ruta morancos'; series como 'Las abogadas', con Paula Usero, Irene Escolar, Elisabet Casanovas y Almudena Pascual; o la renovación de los Telediarios y 'Mañaneros', entre otras novedades.

Así lo ha dado a conocer este jueves la Corporación pública en el marco de la gala de presentación de la nueva temporada 2024-2025, celebrada en la sala Fitz Club. Bajo el lema 'RTVE El mejor cartel', ha contado con la asistencia de los principales rostros y los máximos responsables de RTVE.

Entre los asistentes destaca el equipo de 'La Revuelta', encabezado por David Broncano, quien ha explicado sus primeras impresiones tras el estreno del programa. El cómico ha indicado que van a "ayudar" a que RTVE sea "la que se quiera", en alusión al lema de la Corporación 'RTVE, la que quieres', y ha afirmado que las primeras entregas han tenido "un éxito de audiencia muy contundente", que no esperaban "tan fuerte".

Asimismo, Broncano ha reconocido que "hay una parte de competición sana, profesional" con 'El Hormiguero', de Pablo Motos, en Antena 3. Sin embargo, ha explicado que, para él, el respaldo de la audiencia "ha sido bonito" porque "durante todos estos meses, se ha cuestionado" su posición en TVE y "se han dicho muchas cosas que no eran las que eran de verdad".

"Para nosotros era doloroso", ha confesado el presentador, que ha añadido que quería que llegara septiembre para que la gente viera 'La Revuelta' y opinara. "Si no le gusta el programa, no pasa nada, pero que opine sabiendo lo que es. Entonces, el éxito de audiencia, para nosotros, ha sido una validación y un reconocimiento que agradecemos un montón. Ha sido muy bonito", ha zanjado.

En relación con la ficción, RTVE apuesta esta temporada por la continuidad de series como 'La promesa' o 'La moderna', y por otros estrenos como 'Valle salvaje', la nueva serie diaria de La 1 ambientada en el año 1763, en pleno siglo XVIII español, que se emitirá en todos los territorios de habla hispana.

Respecto a los espacios de entretenimiento, destacan entre otros una temporada más 'El cazador', con Rodrigo Vázquez; el 'Saber y Ganar' de Jordi Hurtado, quien va camino de los 28 años en televisión; 'Cifras y letras', conducido de nuevo por Aitor Albizua, con la colaboración de Elena Herraiz y David Calle; la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity', con concursantes como Inés Hernand, José Lamuño y Nerea Garmendia; y 'Bake Off: famosos al horno', presentado por Paula Vázquez.

El equipo de informativos de RTVE estará capitaneado esta temporada por los periodistas Marta Carazo, Alejandra Herranz, Igor Gómez o Carlos del Amor, entre otros; mientras que Silvia Intxaurrondo y Marc Sala continúan al frente de 'La hora de La 1', las mañanas de lunes a viernes.

PRESENTADORES DE EUROJUNIOR

Uno de los anuncios de la noche ha sido quienes presentarán la vigesimosegunda edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior, que acogerá Madrid el 16 de noviembre. Así, Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García estarán al frente de la gala que retransmitirán desde la Caja Mágica la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y RTVE, como televisión pública organizadora. Chloe De la Rosa, representante de España, se ha subido al escenario de la sala Fitz, para interpretar 'Me pongo a ronear'.

Será la primera vez que España acoja el certamen en su edición infantil y Madrid tomará el relevo a Niza tras el segundo puesto de Sandra Valero con 'Loviu' y la renuncia del ganador, Francia, a ser el país anfitrión. Las entradas saldrán a la venta el próximo 15 de octubre.

Para la cantante Ruth Lorenzo, que ha estado al frente de otros programas de RTVE como 'Benidorm Fest' y 'Cover Night', que Eurovisión Junior 2024 se realice en España es "un lujo". "No tengo palabras para definir cómo me siento al ponerme al frente de esta aventura televisiva que se verá en directo en toda Europa. Es una responsabilidad como he tenido pocas en esta faceta de presentadora que he descubierto tener, pero lo vivo con la ilusión, la responsabilidad y la fantasía con la que todos los participantes vienen a compartir su música", ha afirmado.

Por su parte, el actor Marc Clotet ha asegurado que le encantan los retos. "Poder presentar delante de 30 millones de personas, en inglés, y para acompañar el sueño de tantas niñas y niños de toda Europa, me hace muy feliz", ha remarcado, mientras que la artista Melani García ha indicado que presentar Eurovisión Junior es "un gran honor".

En el evento conducido por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, el pistoletazo de salida lo daban los últimos representantes de España en Eurovisión 2024, el dúo alicantino Nebulossa, que han interpretado el tema 'Zorra'.