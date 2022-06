El Rey inaugurará el miércoles 8 de junio la tercera edición del Foro Internacional 'Expansión'

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI inaugurará el próximo miércoles 8 de junio la tercera edición del Foro Internacional 'Expansión', organizado por el diario de información económica, financiera y empresarial, en colaboración con el think tank internacional The European House Ambrosetti.

Según ha informado Unidad Editorial, la ceremonia pondrá el broche de oro a la primera de las dos jornadas en las que se desarrolla el evento de 'Expansión', al que asistirán Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico; José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.

Asimismo, participarán José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica; José Antonio Álvarez, vicepresidente y consejero delegado de Grupo Banco Santander; Francisco Reynés, presidente y CEO de Naturgy; José Bogas, consejero delegado de Endesa; Maarten Wetselaar, consejero delegado de Cepsa; Gonzalo Cortázar, consejero delegado de CaixaBank; Luis Gallego, consejero delegado de IAG Iberia; Ignacio Colmenares, presidente de Ence, y Federico Linares, presidente de EY España.

Entre las figuras internacionales que participarán se hallan Stefano Pontecorvo, ex alto representante de la OTAN en Afganistán; Stefano Sannino, secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior; Laurent Solly, vicepresidente de Meta para el Sur de Europa; Ann Pettifor, directora de Policy Research in Macroeconomics; Adriano Accardo, director general de Soluciones Empresariales Globales para el Sur de Europa de TikTok; Heiner Flassbeck, ex viceministro de Finanzas de Alemania; Zhanna Kryuchkova, socia fundadora de Jansen Capital Management; Erik Solheim, exministro de Medio Ambiente de Noruega; Norman Foster, presidente de la Fundación homónima, y Jonathan Reichental, fundador de Human Future y ex CIO de la Ciudad de Palo Alto, entre otras personalidades.

También estarán presentes José María Aznar, expresidente del Gobierno; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores; Javier Tebas, presidente de LaLiga; Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, y Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Agricultura y Vivienda de la Comunidad de Madrid.

El Foro, que se celebra en esta edición bajo el lema 'El mundo cambia: las nuevas fronteras del crecimiento y del desarrollo', tendrá lugar en el Parador de Alcalá de Henares del 8 al 9 de junio. La programación del foro comenzará el miércoles 8 de junio a las 15.45 horas con la bienvenida a los asistentes por parte del alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez; de la directora de 'Expansión', Ana I. Pereda, y del presidente ejecutivo de Unidad Editorial, Marco Pompignoli.