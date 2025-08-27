El riesgo de incendios sigue muy alto y extremo en zonas del oeste y sur peninsular pese a la caída de temperaturas

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de incendios sigue siendo muy alto y extremo en amplias zonas del oeste y sur peninsular pese a la bajada de temperaturas en gran parte del país y el aumento de la humedad, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET).

Las comunidades en riesgo extremo continúan siendo Galicia (Orense y Lugo), Castilla y León (León y Zamora), Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca), Extremadura y Andalucía (especialmente Córdoba y Jaén).

Ante esta situación, la Aemet ha pedido "precaución" a los ciudadanos a través de su perfil de la red social X.