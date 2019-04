Rivera pide la dimisión de Rosa María Mateo e Iglesias que no se use RTVE como "brazo mediático" de un gobierno

Publicado 22/04/2019 22:58:15 CET

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han arrancado sus intervenciones en el debate a cuatro en RTVE haciendo precisamente referencia a la polémica por el propio debate. Rievera ha pedido la dimisión de la la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, e Iglesias que no se use la corporación como "brazo mediático" de ningún gobierno.

El presidente de la formación naranja pedía así el cese de Mateo por "intentar que no se produzca el debate" en la cadena pública. "El Señor Sánchez y la señora Rosa María Mateo, directora de esta casa presidenta, han intentado que no se produzca el debate. Debería dimitir la Señora Mateo y el Señor Sánchez debe saber que esta casa no es suya, es de todos los españoles porque la pagamos con dinero de todos", ha reclamado Rivera en su primer minuto de intervención.

De esta forma se refería a la polémica surgida la semana pasada después de que la Junta Electoral Central anulase la opción de celebrar en Atresmedia un debate a cinco --con el candidato de Vox, Santiago Abascal--. El jefe del Ejecutivo había anunciado que acudiría a ese debate a cinco pero tras eliminarse esa opción, dijo que participaría solo en el de RTVE por tratarse del ente público. Finalmente, tras las críticas de la oposición y de los trabajadores de la propia RTVE, cambió de postura y aceptó participar en los dos debates 'a cuatro'.

Tras acusar a Sánchez de "colocar a dedo" a Rosa María Mateo, el líder de Ciudadanos ha insistido en que el debate de RTVE se ha celebrado "de milagro" porque, a su juicio, el presidente del Gobierno ha estado "intentando que no se produzca".

"Estamos en este debate de milagro, el Señor Sánchez lleva una semana intentando que no se produzca este debate, intentando evitar que en la televisión pública haya un debate para todos", ha subrayado. Si bien, ha celebrado que finalmente haya tenido lugar. "Por suerte, la democracia se ha impuesto", ha zanjado.

Por su parte, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha arrancado su intervención agradeciendo a los trabajadores de RTVE su defensa de la independencia del medio.

"Todos deberíamos tener claro que la televisión pública nunca más puede ser el brazo mediático de ningún gobierno. Creo que tendríamos que legislar de una vez para que estos debates fueran obligatorios. No uno, unos cuantos más. Y si en algún sitio tienen que ser obligatorios es en la pública.", ha dicho. A su juicio, un debate es "mucho más importante que la propaganda electoral" que los carteles.