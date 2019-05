Roures (Mediapro) tras la decisión del juez sobre la final de la Copa del Rey: "La RFEF está jugando al despiste"

Publicado 21/05/2019 11:47:14 CET

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El socio gestor del grupo Mediapro, Jaume Roures, ha acusado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de estar "jugando al despiste" al asegurar que no ha recibido ninguna notificación de ningún juzgado que ponga en cuestión el concurso y la adjudicación de los derechos de televisión de la final de la Copa del Rey que se disputa este sábado 25 de mayo.

El Juzgado Mercantil nº 12 de Madrid dictó un auto este lunes 20 de mayo donde ordenaba a la RFEF suspender el concurso de adjudicación de derechos audiovisuales de la final de la Copa del Rey y admitir a Mediapro entre las ofertas a considerar para dicha adjudicación.

Según ha afirmado Jaume Roures en una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, la explicación de la Federación es "una excusa de mal pagador". En este sentido, el empresario ha asegurado que su procurador se ha presentado en la RFEF. "Los abogados de la Federación no le han querido recepcionar porque se habían presentado ya en el procedimiento en el juzgado", ha destacado.

"Conocen perfectamente la resolución del juez. Lo que pasa es que o bien se han quedado muy desarmados y no saben qué decir y qué hacer o bien pretenden engañar al juez y a nosotros llevando las cosas al límite, diciendo que no saben nada y, al final, que no se puede cambiar nada", ha subrayado Roures.

Preguntado por el escenario que se abre tras el fallo del juez a cinco días de que se celebre el encuentro entre el FC Barcelona y el Valencia CF, el socio gestor de Mediapro ha apuntado que el procedimiento es "muy fácil".

En este sentido, ha aclarado que en el concurso para la adjudicación de derechos audiovisuales se presentan dos sobres. El primero de estos es el que recoge las capacidades económicas, personales, técnicas, etc; y el segundo, el que presenta la oferta económica.

"ES UNA CUESTIÓN DE HORAS"

Roures ha señalado que los tres grupos de comunicación que han concurrido en este concurso -- RTVE, Mediaset España y la propia Mediapro-- cumplen los requisitos de capacidades "sin ningún tipo de problema" y ha agregado que la oferta de económica "es una cuestión de horas". "No se necesitan semanas", ha manifestado el empresario, para después insistir en que "se resuelve en una tarde".

De esta forma, el socio gestor de Mediapro ha afirmado que lo que tiene que hacer ahora la RFEF es conceder a los tres grupos "24 o 12 horas para hacer una oferta económica" y "abrir los sobres con un notario". "Eso estaría muy bien", ha remachado.

"Supongo que están jugando al despiste para después poder ir al juzgado y decirle: 'Oiga, es que no da tiempo de nada'", ha manifestado Roures, que ha indicado que "en un día" Mediapro y el resto de cadenas resuelven el tema de la producción del partido. "Es nuestro trabajo, sabemos hacerlo", ha afirmado, para después añadir que "eso es lo que le quita la razón a esa tontería de querer perder el tiempo porque el concurso se resuelve en 24 horas y la producción en otras 24 horas".

Finalmente, ha criticado que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, "ha empezado a inventarse cosas" sobre Mediapro que no va a permitir. Así, ha explicado que la compañía ha presentado una demanda de conciliación en la que se solicita que rectifique, algo que no cree que Rubiales vaya a hacer. "Después le vamos a pedir una indemnización millonaria porque no se puede ir por el mundo acusando a la gente de cosas falsas y escudándose en el fútbol", ha zanjado.