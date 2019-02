RTVE amplía su programación en catalán para hacer competencia a TV3

Actualizado 31/01/2019 15:40:23 CET

Asegura que no está "pegándose" al sillón de mando y que se irá cuando se resuelva el concurso para elegir Consejo de Administración.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, ha explicado este jueves en el Congreso que si la Corporación ha decidido ampliar las horas de programación en catalán en TVE de Cataluña es para hacer la competencia a la cadena autonómica TV3, "la única que tiene una audiencia fuerte" en dicha autonomía.

Mateo ha respondido así en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara, en donde tanto PP, como Unidos Podemos y Ciudadanos, le han preguntado por esta propuesta que la propia administradora única anunció el pasado mes de enero.

Según ha indicado, actualmente se emiten 20 horas y media en catalán en TVE, una cifra que intentarán cuadriplicar, hasta las 80, en dos años. Esta iniciativa se hará en dos fases. La primera de ellas, ha explicado Mateo, tienen presupuestada para 2019 más de 17 millones de euros, por lo que, sólo se podrá llevar a cabo si se aprueban los presupuestos.

La intención del equipo de Mateo es incluir en la programación en TVE de Cataluña informativos, programas de debate, magazines, películas o espacios de ficción, entro otros, en catalán y de "contenido generalista". Se trata, según ha apuntado, de incluir en la programación de TVE la "lengua materna" de Cataluña y emitirlo "en armonía con el uso del a en castellano, como se hace en la sociedad".

UNAS CUENTAS INFLADAS

La cuestión sobre Cataluña ha sido una de las más solicitadas por la oposición que, además, ha cuestionado a la administradora única por las cifras que plantea el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. Tanto Ciudadanos como PP se han mostrado muy críticos con ellas.

El portavoz 'popular' en esta materia, Ramón Moreno, ha destacado lo que considera una "penosa" y "desastrosa" labor de Mateo al frente de la Corporación que, a su juicio, tampoco da esperanza a los españoles en cuanto a la ejecución de estas partidas.

Moreno le ha recriminado que haya heredado una RTVE en términos económicos positivos y con contenido exitoso y ahora las audiencias "hayan caído" en la cadena pública. Además, le ha recriminado la subida de presupuestos para personal o la falta de gestión para abordar la deuda de la Corporación. "Son unas cuentas infladas e incoherentes con la posición que el PSOE ha mantenido" en el Congreso, ha indicado.

También los 'naranjas' han tenido un discurso crítico con Mateo. A su portavoz, Guillermo Díaz, le preocupa el uso de estas cuentas por parte de una administración que, según ha indicado, no ha cambiado nada con respecto a la RTVE del Gobierno anterior. "Cada vez menos españoles ven los informativos", ha lamentado.

REVISIÓN DE SALARIOS Y AUMENTO DE PLANTILLA

También ha mostrado su preocupación por la externalización de algunas producciones, la firma de contratos "sin control interno", por parte de la dirección de RTVE.

A estas palabras, Mateo ha respondido asegurando que se tratan de unos PGE equilibrados que sí aumentan --en un 6,6%-- en la partida de personal, por "la subida de las bases de cotización de la Seguridad Social y las revisiones de salario en virtud del segundo acuerdo para la mejora del empleo publico y de condiciones de trabajo. También se han tenido en cuenta los deslizamientos por el crecimiento vegetativo por antigüedad y se prevé un aumento de plantilla de 12 personas para reforzar los servicios digitales y la nueva programación en Cataluña.

Este aumento de plantilla para una mejora de la programación digital se debe, según ha explicado, a que la Corporación está poniendo "especial atención" a los nuevos "hábitos de contenido de la gente joven" y ha destacado la creación de una Dirección de Proyectos de Estrategia Corporativa que aúna las áreas de innovación de la casa para una mejor "transformación digital" de la misma.

En cuanto a la problemática de los contratos, que ha planteado Ciudadanos, la administradora única aclara que, aunque no cuente con un Consejo de Administración, se ha creado un grupo de 6 u 8 personas que siempre están presentes para asesorarla. Entre este grupo de expertos se encuentran responsables financieros, de programación de comunicación o del departamento jurídico de la Corporación, entre otros.

AUDIENCIAS FLOJAS

Lo que sí ha reconocido es que las audiencias de los informativos están siendo "flojas", pero, según ha explicado, la opinión que le llega a ella desde la calle es que ahora gustan más.

Por otra parte, ha negado las críticas de PP y Ciudadanos sobre su posición de administradora única. "No tengo inconveniente de que haya un concurso y me vaya a mi casa. No estoy pegándome al sillón, no me importa, me iré cuando decidan que hay que cambiar", ha apuntado.

Sobre la renovación del Consejo de Administración de RTVE se han referido los portavoces de PSOE y Unidos Podemos en este debate, José Miguel Camacho y Noelia Vera, respectivamente. El primero ha recordado que el proceso está ahora en fase de resolución de recursos, que han presentado algunos de los candidatos a presidir la Corporación, y que habrá que esperar a febrero, porque enero es inhábil parlamentariamente hablando, para continuar con el concurso. Vera, además, ha llamado a 'populares' y 'naranjas' a apremiar el fin de esta elección con su mayoría en la Mesa del Congreso.