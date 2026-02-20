RTVE Play lanza el canal digital 'En play' este lunes 23 de febrero, con más de ocho horas diarias de emisión - RTVE

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

RTVE Play lanzará este lunes 23 de febrero el canal digital 'En play', con más de ocho horas diarias de emisión de lunes a jueves y nuevos programas originales.

Según ha informado este viernes la Corporación, la base del nuevo canal será la oferta de contenidos en directo, producidos en colaboración con Thinketers y Àtic, con dos tiras diarias desde las 19.30 horas y hasta el comienzo de 'La Revuelta', de David Broncano.

En concreto, ha detallado que la primera tira es 'El recreo', donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (aka La quinqui) "se adentran en lo más atrevido, vergonzoso y excitante de internet", junto a Marta Riesco, Valeria Ros, Germán González, Laura del Val o Andrea Compton.

A partir de las 20.45 horas, Inés Hernand conduce 'La retaguardia', un programa que repasa la actualidad diaria desde el humor con colaboradores como 'Al Pil Pil', Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.

Después de conectar con 'La Revuelta', 'En play' se adentra en el humor con formatos como 'Sale como sale' y 'Un nuevo sendero', con Ignatius Farray, e incorpora nuevos rostros como Dani Rovira y Arturo González Campos, que traen su podcast 'Mi persona favorita' a las noches del canal.

Además, 'En play' incorpora una primera franja, de 16.30 horas a 19.30 horas, con contenidos de vídeo producidos por RNE. En primer lugar, el programa 'Mañana más' de Ángel Carmona tiene su primera ventana en vídeo en RTVE Play todas las tardes de 16.30 horas a 18.30 horas.

RTVE ha explicado que el día del estreno del canal, de forma extraordinaria, su horario se traslada al 'late night' con la emisión de un programa especial desde el Teatro del Barrio.

Entre las 18.30 horas y 19.30 horas, el nuevo canal incorpora los videopodcast producidos por la plataforma RNE Audio, con el estreno de nuevos programas como 'Menudo cuadro', con Carlota Corredera, David Insúa y David Andujar, una nueva temporada de 'Podcast el Podcast' y 'Las del Cadillac' y el salto al vídeo del exitoso podcast 'Influrrealismo mágico', con Lorena Macías.