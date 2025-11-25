Rubén Cruz (Vida Nueva), XVII Premio Lolo de Periodismo Joven

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista y redactor jefe del semanario digital Vida Nueva, Rubén Cruz, ha resultado ganador de la XVII edición del Premio Lolo de Periodismo Joven por "toda su trayectoria profesional", así como el trabajo realizado "en el impulso del desarrollo digital de la versión de la revista Vida Nueva".

Según la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE), el jurado, encabezado por el presidente de UCIPE, José María Legorburu, e integrado por la Junta Directiva de la asociación, ha decidido conceder por unanimidad el galardón a Cruz.

El jurado ha destacado su "visión estratégica y compromiso con la innovación" y cree que Rubén Cruz ha sido "pieza clave en la transición del medio hacia un ecosistema digital sostenible y competitivo". "Gracias a su liderazgo, se han implementado modelos de información que han permitido desarrollar nuevos formatos como podcasts y newsletters y se ha potenciado la presencia en redes sociales, logrando ampliar la audiencia y fidelizar a sus lectores en un entorno cada vez más digital", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado que Rubén Cruz representa "los valores del periodismo con el protagonismo de la información religiosa, potenciando una cultura de innovación que asegura la relevancia del medio en la era digital".

"Este reconocimiento celebra no solo su talento periodístico, sino también su papel como agente de cambio, garantizando que el periodismo mantenga su rigor y credibilidad en un contexto de transformación tecnológica acelerada en unos momentos de polarización globalizada, donde los ciudadanos necesitan medios de referencia digitales anclados en la veracidad", ha apuntado.

Rubén Cruz Palenzuela (Tenerife, 1991) es licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster en Periodismo Económico, su trayectoria profesional ha estado ligada a medios como La Razón y el diario El Día. A lo largo de sus distintas coberturas informativas, como el último cónclave y elección del Papa León XIV, ha colaborado en medios como Onda Cero, Televisión Española, Radio Televisión Canaria, ETB, Trece TV y À Punt, entre otros.

La entrega del XVII Premio Lolo se llevará a cabo en un acto que tendrá lugar en la primavera de 2026. El Premio Lolo de Periodismo Joven lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido, Lolo, el primer periodista laico español beatificado.