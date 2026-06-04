El sábado habrá 31ºC en Madrid y el domingo 34ºC, coincidiendo con la vigilia en Bernabéu y la misa en Cibeles

La Plaza de Cibeles se prepara para acoger la Misa del Corpus presidida por el Papa León XIV. - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los días 6, 7 y 8 de junio --días de la visita de León XIV a Madrid-- serán poco nubosos en Madrid o con nubes altas, así como vientos flojos y temperaturas en ascenso, según ha señalado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En concreto, el sábado --día de la vigilia en el Bernabéu-- habrá una temperatura mínima en la ciudad de unos 18ºC y una máxima de 31ºC, mientras que el domingo --día de la misa en Cibeles-- y el lunes no se bajará de 20 o 21ºC en el centro y las máximas rondarán los 33 o 34ºC.

Durante el 9 y el 10 de junio, jornadas en las que se desarrollará la visita del Papa en Barcelona, predominarán los cielos poco nubosos y habrá presencia de brisas, así como algo de sensación de bochorno por la humedad. "Las temperaturas mínimas rondarán ambos días los 20ºC en el centro de Barcelona y las máximas alcanzarán unos 25 a 27°C", ha indicado Del Campo.

Si bien ha indicado que la incertidumbre para los días 11 y 12 es mayor porque aún están lejanos, el portavoz de AEMET ha especificado que es probable que durante la visita de León XIV a Canarias predomine el régimen de vientos alisios propios de esta época del año, con rachas intensas en zonas expuestas.

En este sentido, ha indicado que se rondarán los 18 a 20ºC de mínima y los 23 a 25ºC de máxima en zonas costeras de Tenerife y Gran Canaria, mientras que en las medianías de Tenerife la temperatura oscilará entre unos 13 a 15ºC y los 18 a 20ºC. Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas y más despejados en el sur.