El sábado habrá 31ºC en Madrid y el domingo 34ºC, coincidiendo con la vigilia en Bernabéu y la misa en Cibeles

La Plaza de Cibeles se prepara para acoger la Misa del Corpus presidida por el Papa León XIV.
La Plaza de Cibeles se prepara para acoger la Misa del Corpus presidida por el Papa León XIV. - EUROPA PRESS
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Publicado: jueves, 4 junio 2026 16:33
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   MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Los días 6, 7 y 8 de junio --días de la visita de León XIV a Madrid-- serán poco nubosos en Madrid o con nubes altas, así como vientos flojos y temperaturas en ascenso, según ha señalado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

   En concreto, el sábado --día de la vigilia en el Bernabéu-- habrá una temperatura mínima en la ciudad de unos 18ºC y una máxima de 31ºC, mientras que el domingo --día de la misa en Cibeles-- y el lunes no se bajará de 20 o 21ºC en el centro y las máximas rondarán los 33 o 34ºC.

   Durante el 9 y el 10 de junio, jornadas en las que se desarrollará la visita del Papa en Barcelona, predominarán los cielos poco nubosos y habrá presencia de brisas, así como algo de sensación de bochorno por la humedad. "Las temperaturas mínimas rondarán ambos días los 20ºC en el centro de Barcelona y las máximas alcanzarán unos 25 a 27°C", ha indicado Del Campo.

    Si bien ha indicado que la incertidumbre para los días 11 y 12 es mayor porque aún están lejanos, el portavoz de AEMET ha especificado que es probable que durante la visita de León XIV a Canarias predomine el régimen de vientos alisios propios de esta época del año, con rachas intensas en zonas expuestas.

    En este sentido, ha indicado que se rondarán los 18 a 20ºC de mínima y los 23 a 25ºC de máxima en zonas costeras de Tenerife y Gran Canaria, mientras que en las medianías de Tenerife la temperatura oscilará entre unos 13 a 15ºC y los 18 a 20ºC. Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas y más despejados en el sur.

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