Sacerdote cubano, sobre la izquierda española: "Hay un coqueteo muy grande con Cuba"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías ha lamentado que en España, por parte de la izquierda política, hay "un coqueteo muy grande con Cuba" y ha pedido a Europa que "exija pasos concretos de democratización".

"Hay un coqueteo muy grande con Cuba. Los partidos de izquierda de España no van a hacer nada en este sentido", ha lamentado el sacerdote, en una entrevista con Europa Press, en el marco de su visita a Madrid, invitado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En los próximos días viajará a Bruselas donde se reunirá con funcionarios, religiosos y otros sectores para explicar la situación que se vive en Cuba. También lo hará ante el Parlamento Europeo.

Para Reyes Pías, es importante que "Europa exija de Cuba pasos concretos de democratización del país". Si bien, considera que Europa ha sido "demasiado condescendiente con el gobierno cubano".

"Si no hay una exigencia concreta de la UE, si no condiciona las ayudas a cambios concretos de democratización, el comunismo va a durar en Cuba mil años más, porque no les importa mentir, no les importa prometer lo que nunca van a cumplir", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que aunque "Europa ha hecho mucho por Cuba" en el ámbito económico o de proyectos, a nivel político se sienten "muy solos".

Respecto a España, el sacerdote cubano se ha mostrado escéptico sobre que la izquierda española vaya a movilizarse en favor de su país. "No creo que la izquierda española haga nada en favor de la democratización de Cuba", ha valorado, al tiempo que ha lamentado que "todo el equipamiento de las fuerzas represivas cubanas ha salido de España". "Esto nos duele, nos molesta", ha remarcado.

Coincidiendo con la reelección, este jueves, del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el sacerdote dice que no les "extraña" porque "en este momento en Cuba no hay ningún signo de cambio". "La reelección va en esa misma línea, se enorgullecen de decir que son continuidad de la época de Fidel, es más de lo mismo", ha valorado.

A su juicio, es necesaria "una transición, un cambio de sistema" porque, según señala, "no es verdad" que el pueblo cubano esté bien así. "El pueblo cubano en su mayoría no quiere un sistema marxista, leninista, quiere una democracia, quiere libertad, quiere poder decidir su presente y futuro, el cambio sería una transición a un estado de democracia, después que el pueblo elija lo que quiera", ha manifestado.

Además, ha añadido que "lo ideal" sería que este cambio llegara propiciado desde el poder porque advierte de que "uno de los grandes peligros es que esto termine con un estallido de violencia". "O se hace por la vía pacífica, de diálogo, de las urnas, o esto puede terminar con un baño de sangre, que no lo quiere nadie", ha avisado.

Más allá de la "necesidad de libertad", el sacerdote también ha alertado de que, en estos momentos, en Cuba hay "muchísima necesidad" material porque "la economía está en uno de los peores momentos", con una "inflación galopante".

Asimismo, ha advertido del "fuerte" problema de la escasez de medicamentos. "No es que escaseen, es que no hay", ha señalado, precisando que no hay pastillas ni para enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, antipsicóticos, ni para el cáncer".

En cuanto a la libertad religiosa, Reyes Pías ha explicado que, si bien la Iglesia puede hacer todas las obras de caridad y actividades que quiera dentro de los templos, no ocurre lo mismo fuera de ellos. Así, ha precisado que el acceso de la Iglesia al área educativa, a las escuelas, está "totalmente vedado" así como el acceso a los medios de comunicación o el servicio social.