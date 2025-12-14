Saiz destaca el papel "de las mujeres y de los jóvenes" a la hora de construir "sociedades más cohesionadas y justas"

Elma Saiz en la sesión de apertura del XI Foro de la Alianza de Civilizaciones que se celebra en Riad (Arabia Saudí). - MISSMI

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que es "más necesario que nunca fortalecer el diálogo y reconocer el papel de las mujeres y de los jóvenes para construir sociedades más cohesionadas y justas".

Así lo ha expresado en la sesión de apertura del XI Foro de la Alianza de Civilizaciones que se celebra en Riad, Arabia Saudí, donde ha asegurado que "España quiere seguir avanzando junto a la Alianza de las Civilizaciones y junto a Naciones Unidas en un multilateralismo que ofrezca soluciones tangibles y esperanza real".

Durante su intervención, la ministra ha manifestado la importancia de "reafirmar una convicción profunda en el poder del encuentro, del respeto mutuo y del diálogo entre culturas y civilizaciones. Porque ninguna sociedad puede prosperar si renuncia a su diversidad, y ningún país puede construir un futuro sostenible sin tejer alianzas sólidas que sitúen la dignidad humana en el centro".

En este sentido, ha añadido que "España está decidida a seguir reforzando el multilateralismo social: protección social, igualdad, inclusión y lucha contra la discriminación", al tiempo que ha expresado su deseo de que la Alianza "siga siendo un referente global frente a la polarización y los discursos de odio".

En la apertura del foro también han participado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; el ex primer ministro turco, Binali Yildirim; el Alto Representante frente a la Alianza de las Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos; y el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí.

ENCUENTRO CON MORATINOS Y REUNIÓN DE ALTO NIVEL

La ministra se ha reunido este domingo con el Alto Representante frente a la Alianza de las Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, a quien ha trasladado "la importancia que concede el Gobierno al trabajo de la Alianza en juventud, educación y prevención del extremismo, así como su impulso a la agenda de mujeres, paz y seguridad", como ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

Asimismo, ha participado también en la Reunión de Alto Nivel del Grupo de Amigos de la Alianza de las Civilizaciones, donde ha destacado el papel de España en materia de inmigración, que defiende "una migración regular, segura y ordenada basada en el respeto de los derechos humanos", según el escrito del ministerio.

"Tenemos que garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes, apostar por su integración. No podemos mirar para otro lado ante los extremismos, tenemos que hacer frente común ante los discursos de odio porque, al final, eso tiene un impacto real en la sociedad", ha afirmado Saiz al respecto.