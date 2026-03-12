El salesiano Fernando García Sánchez, nombrado nuevo secretario general de la Conferencia Española de Religiosos

El nuevo secretario general de CONFER, el salesiano Fernando García Sánchez. - CONFER

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha nombrado al salesiano Fernando García Sánchez como nuevo secretario general para el cuatrienio 2026-2030. Asumirá este servicio el 1 de septiembre sustituyendo a Jesús Miguel Zamora, que ocupaba el cargo desde septiembre de 2017.

Fernando García (Madrid, 1974) es en la actualidad Superior Mayor de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor. En la CONFER es miembro del Consejo General, ha formado parte del grupo de elaboración de las Líneas de Trabajo de las Instituciones de la Iglesia Católica en España en materia de abusos sexuales y del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA), todo ello aprobado en 2024 por la CONFER y la Conferencia Episcopal Española (CEE).

También participa en un grupo de trabajo de Superiores Mayores creado en el año 2025 para reflexionar en CONFER sobre las obras educativas y el gobierno de las Instituciones religiosas.

Ha sido miembro del Consejo Provincial y Coordinador inspectorial de Escuelas de Salesianos Santiago el Mayor. Hizo su primera profesión religiosa en Arévalo en agosto de 1993 y fue ordenado sacerdote en Madrid en junio de 2004.

Obtuvo la Licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia de Salamanca y el Bachillerato en Teología en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, donde también cursó estudios de Pastoral Juvenil.

También ha sido coordinador de Pastoral, director del Centro Juvenil y coordinador de deportes en la Casa Salesiana de Soto del Real, así como director de Salesianos Aranjuez y Salesianos Atocha.