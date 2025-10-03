Sánchez tras proponer blindar el aborto: "Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC, a 21 de septiembre de 2025, en Gavà, Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este viernes su compromiso con los derechos sociales y, en particular, con los derechos de las mujeres, al anunciar su propuesta para blindar el aborto en España.

"Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás", ha asegurado Sánchez en un mensaje en X, donde ha informado del plan del Gobierno para llevar a cabo el blindaje del aborto.

Para ello, Sánchez quiere impedir que se proporcione "información engañosa o contraria a la ciencia" sobre el aborto, para lo que apuesta por reformar el Real Decreto 825/2010.

También prevé llevar al Parlamento una propuesta para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

"El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres", ha zanjado el presidente del Ejecutivo.

El anuncio del Gobierno tiene lugar después de que el PP aprobase el martes en el Ayuntamiento de Madrid una iniciativa para informar a las mujeres del "síndrome post aborto".