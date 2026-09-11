Sánchez traslada su compromiso con la etapa 0-3 gratuita a las educadoras infantiles, que salen contentas de la reunión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este viernes con representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) - MONCLOA

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este viernes con representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) en el Complejo de la Moncloa, a las que ha trasladado su compromiso de seguir trabajando para que la 0-3 sea una etapa educativa universal, pública y gratuita para todas las familias.

"Hemos tenido una reunión en La Moncloa para contarle un poco la problemática y la verdad es que ha sido (Sánchez) muy afable y salimos muy contentas del trato que hemos recibido y de la buena disposición", ha señalado en declaraciones a Europa Press la portavoz de PLEI, Rosa Marín.

La portavoz de la plataforma ha celebrado que la modificación del real decreto 132/2010 "va por buen camino". "Esperamos que para antes de Navidad esté ya listo y se pueda poner en marcha", ha subrayado.

Con la modificación de este real decreto, el Ministerio propone, entre otras cosas, establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Las trabajadoras de Escuelas Infantiles reclaman mejoras en sus condiciones laborales, una mayor financiación para la educación de 0-3 y una red de centros públicos, universales y gratuitos, entre otras medidas.

Sánchez ha agradecido la labor y el compromiso de estos profesionales y ha compartido con ellos el "importante papel que juega la educación infantil como motor de igualdad de oportunidades, así como la necesidad de poner el foco en la calidad de estos centros, más allá de su papel como herramienta de conciliación", según ha informado Moncloa.

El jefe del Ejecutivo les ha garantizado que el Gobierno está comprometido en seguir trabajando para que la 0-3 sea "una etapa educativa universal, pública y gratuita para todas las familias, con independencia de su renta y del lugar donde residan".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno ha realizado una inversión de 670 millones de euros para reforzar el primer ciclo de Educación Infantil y ha creado más de 45.000 nuevas plazas públicas y gratuitas, elevando la escolarización temprana hasta el 56%.

Además, el Ministerio de Educación está trabajando en la actualización de la normativa que regula estos centros planteando "mejoras importantes" no solo en las ratios, sino también en los espacios educativos.

Por último, el presidente ha insistido en que, "para mejorar el reconocimiento, la calidad y la extensión de esta etapa educativa también es necesario el compromiso del resto de administraciones", y por ello ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas a "ejercer plenamente las competencias que tienen atribuidas en materia educativa y a ejecutar todos los recursos que el Estado les transfiere para educación".