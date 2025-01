El secretario de Estado de Memoria Democrática pide una "profunda reflexión en las aulas" sobre el Holocausto

La Federación de Comunidades judías denuncia antisemitismo y señalamientos en España en 2024

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha señalado que el testimonio de las víctimas del Holocausto son "el dique de contención" para evitar que se repita la "ignominia" y "barbarie" del Holocausto y ha pedido una "profunda reflexión en las aulas".

"Solo la memoria de las víctimas son el dique de contención para evitar que se repita una barbarie de tal magnitud como la que asoló Europa en la primera mitad del siglo XX", ha indicado Martínez. "El conocimiento del Holocausto es más que una simple transmisión de información, necesita una profunda reflexión en las aulas", ha añadido.

Así se ha pronunciado este lunes durante el Acto oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que se ha celebrado en el Senado este lunes 27 de enero.

Además, ha destacado la importancia de estar alerta frente a "los discursos totalitarios que ganan espacio y legitimidad en el entorno más cercano" y de la educación y las políticas públicas de memoria "para que los más jóvenes que han nacido en democracia no caigan en las redes discurso de odio".

En esta línea, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha ratificado su compromiso de lucha contra antisemitismo, el racismo y cualquier intolerancia que conlleve actos violentos y ha destacado que participar en este acto es dar un paso adelante para "que nunca caiga en el olvido esa atrocidad".

Rollán ha advertido de que "el antisemitismo no ha desaparecido" y ha mostrado su rechazo a los "ataques a la libertad religiosa" y a los "señalamientos" hacia cualquier colectivo.

Asimismo, ha condenado el "vil atentado terrorista de Hamas" del 7 de octubre de 2023 y ha mostrado su deseo de que el "frágil alto el fuego" se convierta en "indefinido".

"RESURGIR DEL ANTISEMITISMO"

Por su parte, el director general del Centro Sefarad-Israel, Jaime Moreno, ha invitado a "redoblar" el compromiso con las víctimas de la Shoah y a educar a las nuevas generaciones cuando "hoy" se vive "un resurgir del antisemitismo y los delitos de odio".

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), David Obadía, ha recordado que 6 millones de judíos, 1,5 millones de ellos niños, fueron "masacrados cruelmente" en los campos de exterminio nazis y ha alertado de que "los viejos fantasmas han aparecido de nuevo".

En concreto, ha advertido de que 2024 ha sido un año "duro" de antisemitismo y ha enumerado algunas situaciones que han vivido en España. "Nuestros hijos han sido insultados y acosados en colegios y universidades, cementerios vandalizados, comercios señalados, llamadas al boicot", ha lamentado.

"¿Creen que es una situación de recibo en un país donde la libertad y la democarcia son las bases?", ha preguntado, al tiempo que ha invitado a "estar muy alerta ante el más leve discurso de odio".

Además, ha mostrado su deseo de que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás sea "largo y duradero" y que los rehenes israelíes "vuelvan a sus hogares pronto".

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Carmen Santiago, ha recordado a los hombres, mujeres y niños gitanos que fueron "marcados con un triángulo marrón, despojados de su dignidad y gaseados". Asimismo, ha advertido del peligro del "negacionismo histórico" y de la "indiferencia" y ha exhortado a luchar por "la verdad" y por el respeto a la diversidad.

Mientras, la vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, Concepción Díaz, ha recordado que el Holocausto comenzó con "propaganda, mentiras y prejuicios" hasta la "deshumanización" y que fue posible gracias al "silencio de muchos ciudadanos y la inacción de gobiernos".

"DEBER DE MEMORIA"

Por ello, ha insistido en el "deber de memoria" y ha hecho un llamamiento a la acción colectiva para impulsar políticas públicas que garanticen que aquellos hechos no vuelvan a suceder.

También ha denunciado las guerras que hoy provocan "crisis humanitarias, violaciones del derecho internacional humanitario" así como los "discursos de odio cargados de nacionalismo y antisemitismo" y ha advertido de los partidos "populistas, ultranacinalistas y de extrema derecha".

Durante el acto, el superviviente del Holocausto Albert Barbouth, francés de origen turco, ha relatado su experiencia personal, siendo niño, y ha recordado cómo cuando les señalaron con una estrella pensaba, desde su inocencia, que era algo bueno, y cómo a partir de ese momento todo cambió. "Desde ese día no fue lo mismo, no tenía amigos, no querían jugar conmigo, el profesor nos mandó al fondo de la clase. Volví a casa llorando, le dije a mi madre: ''No quiero ir más a la escuela'", ha recordado.

A continuación, se han encendido seis velas en memoria de los 6 millones de judíos asesinados, así como de las cuatro millones víctimas de otros colectivos (gitanos, homosexuales, republicanos, personas con discapacidad), de los justos entre las Naciones que arriesgaron sus vidas por salvar las de otros, de los supervivientes que lograron rehacer sus vidas y de la Memoria.

El público ha guardado un minuto de silencio y el rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid, Moshé Bendahan, ha entonado la oración fúnebre judía, Maalé Rajamin.