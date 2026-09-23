El sector funerario genera un impacto de 4.108 millones de euros en España y emplea a 13.234 personas, según un estudio

Archivo - Dos personas en el cementerio del barrio de Poblenou, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector funerario genera un impacto de 4.108 millones de euros en la economía española y emplea a 13.234 personas, según el Informe de Impacto Social y Económico del Sector Funerario en España, elaborado por la Universidad de Salamanca y Sigma Dos para el Observatorio de los Servicios Funerarios (OSF).

El impacto total se reparte entre 2.240 millones de euros de impacto directo, 1.315 millones que llegan a proveedores y otros sectores, 535 millones de consumo inducido y 19 millones destinados a conocimiento, innovación y formación, según revela el informe, que se ha presentado este miércoles en la segunda jornada del V Encuentro OSF, en el Ateneo de Madrid.

Además, revela, citando datos del INE correspondientes a 2023, que el sector factura un total de 1.689,8 millones de euros, el 0,11% del PIB español.

"El sector funerario puede parecer pequeño en términos de PIB, pero su actividad arrastra a muchos otros sectores. Buena parte de cada euro que generan estas empresas se transmite a proveedores, a salarios y al consumo en el territorio, y ese efecto no se veía hasta ahora porque nadie lo había medido", ha explicado el catedrático de la Universidad de Salamanca y responsable técnico del informe, Santiago M. López.

Asimismo, el informe señala que los 13.234 trabajadores del sector representan el 0,054% de la población activa y generan el 0,052% del valor añadido de la economía española, lo que sitúa su productividad "prácticamente al nivel de la media española, pese a tratarse de una actividad de servicios intensiva en atención personal".

En cuanto a la estructura de costes, el análisis muestra que un tercio de cada euro de gasto se destina a personal, por delante de los aprovisionamientos (26%) y del resto de gastos de explotación (22%). Al mismo tiempo, el informe describe un sector "saneado" con ingresos que "la inflación absorbe" y "financieramente robusto" con un 69% de la financiación procedente de recursos propios y un endeudamiento situado en el 30%.

Entre otros datos, también precisa que el EBITDA alcanza el 20,5%, el resultado de explotación se sitúa entre el 14% y el 15% y la rentabilidad financiera, en el 12%.

En concreto, apunta que en los últimos 10 a 15 años, los ingresos de las empresas del sector han crecido a un ritmo medio del 3% anual y que desde 2021 esos ingresos aumentan mientras las defunciones descienden. "Desde 2021 los ingresos crecen mientras bajan las defunciones, pero la inflación absorbe prácticamente ese incremento. No estamos ante un sector que gane más por cada servicio, sino ante uno que sostiene sus costes y mantiene la inversión", ha señalado Santiago M. López.

En cuanto al tejido empresarial del sector, el informe revela que es fundamentalmente de pequeña dimensión ya que el 73% de las empresas tiene entre 1 y 10 trabajadores. Galicia, la Comunidad Valenciana y Andalucía concentran el 43% de las compañías.