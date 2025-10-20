Seis personas, dos de ellas motoristas y un peatón, fallecieron durante el fin de semana en la carretera

Archivo - Guardia Civil de Tráfico en la Autovía del Cantábrico, A-8 - GUARDIA CIVIL DE ASTURIAS - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han fallecido en las carreteras en cinco siniestros mortales ocurridos el fin de semana. Entre los fallecidos figuran dos motoristas y un peatón, según información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Entre los siniestros ha habido dos colisiones, dos salidas de vía y un atropello. Los accidentes han tenido lugar en Cuartango (Álava), Isla Cristina (Huelva), Ponferrada (León), Lugo (Lugo) y El Franco (Asturias).

El sábado fue el día del fin de semana con más siniestros, concretamente tres en los que fallecieron tres personas. El viernes se registró un accidente con un muerto y el domingo otro con dos fallecidos. Con estas muertes, el acumulado anual asciende a 923 muertos. Hasta el momento, julio sido el mes más negro con 115 fallecidos, seguido de agosto y septiembre con 114 respectivamente.