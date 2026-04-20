Seis personas murieron este fin de semana en las carreteras españolas, entre ellas 3 motoristas y un ciclista

Archivo - Autopista 'Y'. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han perdido la vida este fin de semana en seis siniestros de tráfico acaecidos en las carreteras españolas. Entre los fallecidos, tres motoristas y un ciclista.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), cinco de los siniestros han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido tres salidas de la vía y tres colisiones.

El departamento que dirige Pere Navarro ha apuntado que la siniestralidad ha tenido lugar en Higueruela (Albacete), Palafolls (Barcelona), Jerez de la Frontera y Medina Sidonia (Cádiz), Campillo de Arenas (Jaén) y Pinto (Madrid).

En el acumulado anual hasta el 19 de abril se llevan contabilizados 242 fallecidos en las carreteras, 47 en lo que va de mes de abril, según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).