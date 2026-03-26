La Semana Santa empezará con lluvia en el norte peninsular y más de 20ºC en Andalucía, según Eltiempo.es

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa comenzará este fin de semana con precipitaciones en zonas del norte peninsular --de nieve a partir de 700 metros (m) en el Sistema Ibérico el domingo--, más de 20ºC en puntos de Andalucía y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora (km/h) el domingo en amplias zonas de la mitad norte peninsular, Comunidad Valenciana y Baleares, según la predicción de Eltiempo.es.

Por días, el portal meteorológico ha indicado que el viernes tendrá un tiempo en líneas generales estable. Aún así se podrían registrar algunas precipitaciones muy débiles en zonas del Cantábrico oriental y Baleares, pero sin mayor relevancia. Mientras tanto, las temperaturas recuperarán algunos grados por el día en la mitad norte peninsular y bajarán en el sur, con descensos de hasta 6ºC en zonas de Andalucía. En este marco, también bajarán las mínimas.

Un frente frío muy débil en proceso de disipación alcanzaría el sábado el norte peninsular y dejaría lluvias en el Cantábrico, de acuerdo con Eltiempo.es. Por la tarde, éstas se intensificaría por el flujo de norte y se extenderían a zonas del Pirineo, sin descartar algún chubasco débil en el sistema Ibérico. Durante esta jornada, la cota de nieve descendería hasta los 1.000 a 1.200 m.

En lo que respecta a las temperaturas, el pronóstico indica que éstas no experimentarían grandes cambios generalizados. Por zonas, habría algunas bajadas en el noroeste e interior peninsulares, así como subidas en zonas del este y sur. De esta manera, los termómetros superarían los 20ºC en Andalucía y se quedarían entre los 15 y 20ºC en gran parte del inetrior. Por debajo de 15ºC estarían en zonas más altas y al norte.

Durante la madrugada del domingo las precipitaciones irían a más en el Pirineo y Baleares, donde podrían darse chubascos y tormentas fuertes. Según el portal meteorológico, las precipitaciones también podrían extenderse, de forma débil, por el Sistema Ibérico. Allí, serían de nieve por encima de los 700 m. Paralelamente, las lluvias continuarían en la parte oriental del Cantábrico.

Los termómetros marcarían valores más bajos debido a la masa de aire frío, que este día abarcaría toda España con mayor claridad. En este sentido, sólo se sobrepasarían los 20ºC en áreas del sur. En comparación, las máximas quedarán por debajo de 15ºC en amplias zonas del interior e incluso rondarán los 10ºC o menos en áreas de Castilla y León, Álava, Guadalajara, Cuenca y Teruel, así como en otras zonas elevadas del norte.

Eltiempo.es ha remarcado el viento, que soplará con mucha intensidad tanto el sábado como el domingo. Tal y como ha especificado, será viento del norte y las rachas podrían alcanzar de 80 a 100 km/h en amplias zonas de Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, el este de Castilla y León, Guadalajara, Cuenca y la Comunidad Valenciana, así como de Baleares.

LA MASA DE FRÍO SE RETIRARÍA DE ESPAÑA EL LUNES

Un nuevo frente llegaría al norte del país el lunes y dejaría más precipitaciones en la cornisa cantábrica y Pirineos. Aún así, el portal meteorológico ha puntualizado que la cota de nieve subiría notablemente en gran parte del país salvo en los Pirineos al retirarse la masa de aire frío.

De cara al martes continuarían las precipitaciones en el Cantábrico y Pirineos, donde la nieve seguiría cayendo por encima de los 1200 m. A su vez, también habría chubascos y tormentas en Baleares. Al margen de ello, el portal meteorológico ha señalado que el viento del norte-noroeste seguirá soplando con fuerza en el valle del Ebro, Pirineos, Cataluña y Baleares. El miércoles, la situación sería muy parecida.

En lo que respecta a las temperaturas, Eltiempo.es ha indicado que éstas podrían comenzar a ascender en zonas del oeste y sur. Sin embargo, el flujo de norte impediría que la masa de aire se suavizase en el resto del país. Esto repercutirá en temperaturas que, aunque subirían algunos grados, se mantendrían frescas.

La incertidumbre en el pronóstico del Jueves y Viernes Santo es "notable". De acuerdo con el portal meteorológico, las previsiones actuales indican que las precipitaciones continuarían en el norte del país el jueves, y que, además, se podrían dar chubascos y tormentas en zonas del este del país. La situación se estabilizaría en el este de cara al Viernes Santo, pero un frente llegaría por el noroeste con nuevas precipitaciones.

En ambas jornadas subirían los termómetros, especialmente el viernes. Ésto traería consigo un ambiente más suave a gran parte de España.