Semana Santa Zaragoza 2023: programa, procesiones, horarios e itinerarios

MADRID, 5 Abr. (EDIZIONES) -

Ya está todo listo para la Semana Santa. Es una de las celebraciones más importantes para los católicos, y en Zaragoza se vive con especial fervor. Un total de 53 procesiones y más de 16.000 cofrades recorren las calles de la ciudad entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección. Aquí recogemos los puntos de partida de cada una y los horarios que seguirán.

Sabado Santo

18:00 - Pregón. Participan todas las cofradías. Sale de la Iglesia de Santa Isabel.

El recorrido que seguirá será: Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Coso, Plaza de España, Don Jaime I, Plaza del Pilar, (Proclamación del pregón 20:00), Alfonso I, Manifestación, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel (llegada 21:15).

Domingo de Ramos

11:15 - Procesión de la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y llegada de Jesús Al Calvario. Sale de la Parroquia de la Coronación de la Virgen. Calle Cetina nº 1 (Barrio Oliver).

El recorrido que seguirá será: Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Plaza del Pilar (Encuentro Glorioso), Plaza del Pilar (lado Ayuntamiento), Don Jaime I, Coso, Santa Catalina, Arquitecto Magdalena, Plaza de los Sitios, Escar, Paseo de la Constitución, San Ignacio de Loyola, Pedro María Ric, Avenida de las Torres, finalizando en el Colegio San Agustín (14:45 horas).

12:15 - Procesión por las parroquias del barrio llevada a cabo por la Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. Sale de la Iglesia de San Antonio de Padua.

El recorrido que seguirá será: Iglesia de San Antonio, Maestro Estremiana, Pº Cuéllar, Avd. América, Sancho Ramírez, García Condoy, Monzón, Lasierra Purroy, Sancho Ramírez, Avd. América, Pza. de las Canteras, Fray Julián Garcés, Loarre, Ateca, Ansó, Avd. América, Cuellar, Iglesia de San Antonio de Pádua.

18:00 - Estación de Penitencia llevada a cabo por la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Jesús de la Humildad Entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre. Sale del Convento de las MM. Agustinas de Santa Mónica. Dr. Palomar, 53.

El recorrido que seguirá será: Doctor Palomar, Coso, Trinidad, D.Teobaldo, Sepulcro, Plaza San Bruno, Plaza de la Seo, (estación de penitencia en el interior de la Catedral 20:00 h), Plaza de la Seo, Cuéllar, Cisne, Dormer, Mayor, Plaza de la Magdalena, Coso, Doctor Palomar. Finalizando en el Convento de las MM Agustinas de Santa Mónica.

18:00 - Vía Crucis llevado a cabo por la Cofradía de la Coronación de Espinas. Sale desde la Iglesia Parroquial de San Gregorio Ostiense. Barrio de San Gregorio.

El recorrido que seguirá será: Iglesia Parroquial, Avda. San Gregorio, entrada al Hospital Royo Villanova a la altura de la calle Jesús y María, Hospital Royo Villanova (fachada principal para dar la vuelta en el aparcamiento existente junto al barranco), Hospital Royo Villanova (fachada principal a salir del Hospital por el mismo lugar por donde se ha accedido), Jesús y María, Tello Valdivieso, Del Medio, Avda. San Gregorio, Parroquia de San Gregorio Ostiense, finalizando aproximadamente a las 20,30 horas.

19:00 - Vía Crucis llevado a cabo por la Cofradía Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San Felipe y Santiago el Menor. Sale de la Parroquia de San Felipe, en la Plaza de San Felipe.

El recorrido que seguirá será: Iglesia de San Felipe, Plaza de San Felipe, Gil Berges, Fuenclara, Alfonso I, Plaza del Pilar (lado Delegación de Gobierno a bajar al lateral del Ayuntamiento a la altura de la calle del Milagro de Calanda), Don Jaime I, Espoz y Mina, Santa Cruz, Plaza Santa Cruz, Plaza de Ariño, Don Jaime I, San Jorge, Pedro Joaquín Soler, Verónica, Eusebio Blasco, Coso, Don Jaime I, Estébanes, Ossau, Méndez Núñez, Alfonso I cruzar, Torrenueva, Plaza de San Felipe, finalizando en la Iglesia de San Felipe aproximadamente a las 22,20 horas.

19:30 - Procesión del Dolor de la Madre de Dios llevada a cabo por la Real Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios. Sale del Colegio Pompiliano (RR.MM. Escolapias) en el Paseo de Ruiseñores.

El recorrido que seguirá será: Colegio Pompiliano (Primer Dolor), Arzobispo Morcillo, Gascón de Gotor (Colegio Calasancio, Segundo Dolor), Paseo de Sagasta (convento de las Siervas de María, Tercer Dolor), cruce Paseo Damas, San Ignacio de Loyola (Cuarto Dolor), Paseo Constitución, Isaac Peral, Costa, Plaza Santa Engracia (Quinto Dolor), Paseo Independencia (por la acera), Pza. España, Coso, Don Jaime I, Pza Ariño, San Voto, Pza. Santa Cruz, Santa Cruz, Mendez Nuñez, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia (Séptimo Dolor), finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.

19:45 - Procesión del Traslado llevada a cabo por la Cofradía del Santísimo Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angustias. Sale de la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal.

El recorrido que seguirá será: Plaza del Justicia, manifestación, Alfonso I, Torrenueva, Plaza de San Felipe, Gil Berges, Fuenclara, Alfonso I, Mendez Núñez, Ossau, Estebanes, Don Jaime I, Puente de Piedra, Sobrarbe, Iglesia de Ntra. Señora de Altabás

20:00 - Vía Crucis llevado a cabo por la Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena. Sale de la Parroquia de San Miguel, en la Plaza de San Miguel.

El recorrido que seguirá será: Parroquia San Miguel (20:00), Espartero, Coso, Josefa Amar y Borbón, Isaac Peral, San Clemente, Pº Independencia, San Miguel, Parroquia de San Miguel (23:15 h).

20:00 - Vía Crucis Parroquial llevado a cabo por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos o del Silencio y Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores. Sale de la Iglesia Parroquial de San Pablo.

El recorrido que seguirá será: Iglesia de San Pablo, San Pablo, Plaza de San Pablo, Mayoral, San Blas, Plaza de San Pablo, finalizando en la Insigne Iglesia Parroquial del mismo nombre.

Lunes Santo

19:00 - Vía Crucis Parroquial en Valdefierro llevado a cabo por la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y LLegada de Jesús al Calvario. Sale de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Valdefierro.

El recorrido que seguirá será: Salida de la Parroquia de Ntra Sñra de Lourdes, Federico Ozanam, Orión, Aldebarán, Francisca Millán, Federico Ozanam, Plaza Inmaculada, finalizando en la Parroquia de Ntra. Sñra. de Lourdes

20:30 - Procesión Parroquial llevada a cabo por la Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San Lamberto. Sale de la Parroquia de San Lamberto.

El recorrido que seguirá será: Cno. del Pilón, Los Olivos, Paraíso, Mayor, Cno. del Pilón, Vistabella, Paraíso, Mayor, Cno. del Pilón, Parroquia de San Lamberto.

20:30 - Procesión del Recuerdo llevada a cabo por la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores. Sale del Colegio Compañía de María. C/ Bilbao esquina con C/ Canfranc.

El recorrido que seguirá será: Colegio Cía. de María (20:30), Canfranc, Bilbao, Marceliano Isábal, Pl. del Carmen, Dr. Valcarreres, Ramón y Cajal, Iglesia de Ntra. Sra. de Gracia, J. C. Aznar, César Augusto, Galo Ponte, Agustines, Pza. San Felipe, Temple, Iglesia Sta. Isabel (23:30 h).

21:00 - Vía Crucis llevado a cabo por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista. Sale de la Iglesia de San Gil Abad.

El recorrido que seguirá será: Iglesia de S. Gil Abad (20:45), D. Jaime, Pl. J. Sinués, Verónica, Pedro Joaquín Soler, San Jorge, Refugio, Dormer, Pabostria, Deán, Pl. San Bruno, Pl. de La Seo, D. Jaime, M. Núñez, Libertad, Cuatro de Agosto, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (00:10 h).

21:00 - Procesión del Nazareno llevada a cabo por la Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena. Sale de la Parroquia de San Miguel, en la Plaza de San Miguel.

El recorrido que seguirá será: Plaza de San Miguel, Reconquista, Heroísmo, Coso, Plaza de la Magdalena, Martin Carrillo, Don Juan de Aragón, San Vicente de Paúl, Mayor, Dormer, Pza Santa Marta, Cisne, Cuellar, Pza. La Seo, Don Jaime I, Espoz y Mina, Manifestación, Plaza del Justicia (00:45 horas), finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (01:10 horas).

21:00 - Procesión de las Tres Caidas llevada a cabo por la Cofradía de Jesús Camino del Calvario. Sale de la Basílica Parroquia de Santa Engracia, en la Plaza de Santa Engracia.

El recorrido que seguirá será: Basílica Parr. Sta. Engracia (21:00), Costa, Isaac Peral, San Miguel, Cinco de Marzo, Pl. Salamero, Morería, Peromarta, Plaza San Lamberto, Arco de San Ildefonso, Iglesia Santiago, Avd. C. Augusto, Dr. Valcarreres, C. Jiménez, Basílica Parr. Sta. Engracia (00:45 h).

Martes Santo

20:00 - Vía Crucis llevado a cabo por la Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y Compasión de Nuestra Señora. Sale de la Iglesia de San Juan Bautista (de los Panetes).

El recorrido que seguirá será: Iglesia de San Juan de los Panetes, Salduba, Pza. del Pilar (lado Hospedería), Fuente de la Hispanidad, Pza. del Pilar (lado Hospedería hasta subir por la rampa existente frente a C/ Alfonso I), Alfonso I, Santiago, Don Jaime I, Mayor, San Vicente de Paul, Palafox, Pza. San Bruno, Pza. de La Seo, Pza. del Pilar (lado Ayuntamiento), Salduba, Iglesia de San Juan de los Panetes.

20:00 - Procesión llevada a cabo por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. Sale de Hermandad del Refugio, en la calle Crespo de Agüero.

El recorrido que seguirá será: Crespo de Agüero, Madre Sacramento, Hernán Cortés, Puerta del Carmen, Canfranc, Bilbao, Casa Jiménez, Pº Independencia, Pza. España Coso, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal. (San Cayetano 23:15).

20:45 - Vía Crucis llevado a cabo por la Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. Sale de la Parroquia de Jesús Maestro (Camino del Vado).

El recorrido que seguirá será: Parroquia de Jesús Maestro, Avd. Puente del Pilar, Muel, Av. Cataluña, Puente de Piedra, Echegaray y Caballero, Mundir, Sepulcro, Pza. San Bruno, Plaza de la Seo, Cuellar, Cisne, Dormer, Mayor, Don Jaime I, Espoz y Mina, Sta. Cruz, Pza. Santa Cruz, San Voto, Pza. Ariño. San Félix, Mendez Nuñez, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano, 23:50 horas).

21:00 - Procesión de las Lágrimas llevada a cabo por la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora. Sale de la Iglesia del Colegio de El Salvador.

El recorrido que seguirá será: Iglesia del Colegio El Salvador (21:00), Padre Arrupe, Gonzalo Calamita, Pº Isabel la Católica, M. Lasala, Luis Vives, A. Piquer, Lasalle, Sta. Teresa, S. Juan de la Cruz, Latassa, Avd. Goya, M.R.Anglada, Gran Vía, Lagasca, León XIII, M. Vedruna, S. Ignacio de Loyola, Isaac Peral, J. Costa, Pl. Sta. Engracia, Pl. España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:50 h*).

21:00 - Vía Crucis Penitencial llevado a cabo por la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía. Sale de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Avda de Goya, 7).

El recorrido que seguirá será: Avenida Goya, Arzobispo Domenech, Lagasca, Gil de Jasa, Zumalacárregui, Avenida Goya, Jacinto Benavente, Arzobispo Doménech, Moncasi, Doctor Lorenzo Monzón, Juan Pablo Bonet, Vasconia, Maestro Marquina, Perpetuo Socorro, Avenida Goya, finalizando en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (23:30).

21:15 - Procesión llevada a cabo por la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto. Sale de la Iglesia de Ntra. Sra. del Portillo. Plaza del Portillo.

El recorrido que seguirá será: Plaza del Portillo, Conde Aranda, Coso, Alfonso I, (predicación) Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano).

21:30 - Vía Crucis llevado a cabo por la Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica. Sale de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Paseo de María Agustín, 8.

El recorrido que seguirá será: Parroquia del Carmen, Pº María Agustín, Elvira de Hidalgo, Madre Sacramento, Doctor Horno, cruce del Pº Mª Agustín, Doctor Fleming, Madre Rafols (entrada a Convento Santa Ana), Madre Rafols, Ramón y Cajal, Camón Aznar, César Augusto (Iglesia de Santiago), Cesar Augusto, Palomeque, Plaza de San Roque, Coso, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (00:55 horas).

Miércoles Santo

20:30 - Procesión de las Negaciones llevada a cabo por la Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San Lamberto. Sale de la Parroquia de San Lamberto. Camino del Pilón, 139.

El recorrido que seguirá será: Parroquia de San Lamberto, Camino del Pilón, Cruzar Ronda de Ibón de Plan, Camino del Pilón, Hipólito Lor Vicente, Francisco Rallo Lahoz, Cruzar Vía Hispanidad, Manuel de Falla, Miguel Labordeta, Avd. Madrid, Rotonda Plaza de la Ciudadanía, Avd. Madrid, Conde de Aranda, Pza. del Portillo, Conde Aranda, cruzar Cesar Augusto, Coso, Galo Ponte, Agustines, Gil Berges, Plaza de San Felipe, Torrenueva, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, para finalizar en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal a las 00:45 horas.

20:45 - Procesión Extraordinaria del 75 Aniversario llevada a cabo por la Real y Calasancia Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios. Sale de la Iglesia de San Valero, en calle Graus.

El recorrido que seguirá será: Iglesia de San Valero, Calle Graus, Unceta, Hermandad de Donantes de Sangre, Dr. Pérez Serrano, Ricardo Monterde, Avd. Madrid, Pza. Ciudadanía, Avd. Madrid, cruzar Pº Mª Agustín, Conde Aranda, Coso, Alfonso I, Manifestación, Pza. Justicia, Iglesia de Santa Isabel de Portugal (00:20h).

21:15 - Procesión de María Santísima de la Amargura llevada a cabo por la Cofradía Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San Felipe y Santiago el Menor. Sale de la Parroquia de San Felipe. Plaza de San Felipe.

El recorrido que seguirá será: Plaza de San Felipe, Gil Berges, Fuenclara, Alfonso I, Méndez Núñez, Ossau, Estébanes, D. Jaime I, Coso (cruzar), Josefa Amar y Borbón, Isaac Peral, Costa, Plaza Santa Engracia, cruzar Paseo Independencia, Casa Jiménez, Marceliano Isábal, Valcarreres, Cesar Augusto, Palomeque, Pza. San Plaza (donde, a las 23:45 horas, se celebrará el acto de la Amargura) se continuará por Teniente Coronel Valenzuela, Coso, Alfonso I, Torrenueva, Plaza San Felipe, finalizando en la Parroquia de San Felipe a las 00:50 horas aproximadamente.

21:15 - Procesión del Encuentro llevada a cabo por la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores. Sale de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal. Plaza del Justicia.

El recorrido que seguirá será: Iglesia de Santa Isabel (21:30), Manifestación, Alfonso I, Méndez Núñez, Estébanes, D. Jaime, Mayor, Dormer, Cisne, Cuéllar, Pl. Seo, Pl. del Pilar (Encuentro, 00:00), Fco. Bayeu, Santiago, D. Jaime, Pza. Ariño, San Voto, Pza. Sta. Cruz, Espoz y Mina, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (02:00 h).

21:30 - Procesión del Encuentro llevada a cabo por la Cofradía de Jesús Camino del Calvario. Sale de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Plaza de Santa Engracia.

El recorrido que seguirá será: Plaza de Santa Engracia, Costa, Plaza de los Sitios, Arquitecto Magdalena, Santa Catalina, Coso, Don Jaime I, Estébanes, Ossaú, Méndez Núñez, Alfonso I (giro a la izda. para acceder a la plaza del Pilar por la calle Jardiel) , Plaza del Pilar (Acto del Encuentro, con la Hermandad de San Joaquín y Nuestra Señora. de los Dolores en la Bandeja del Pilar a las 00:00 horas), Plaza del Pilar (salida de la plaza por la rampa existente), Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal a las 01:30 horas.

21:30 - Vía Crucis Penitencial llevado a cabo por la Cofradía del Santísimo Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angustias. Sale de la Parroquia de Nuestra Señora de Altabás. Sobrarbe, 10.

El recorrido que seguirá será: Iglesia de Ntra. Sra. de Altabás, Sobrarbe, Villacampa, Sixto Celorrio, Mariano Gracia, Manuel Lacruz, Plaza del Rosario, Ibort, Sobrarbe, Paseo de la Ribera, Puente de Piedra, Don Jaime I, Plaza de la Seo, Sepulcro, Pza. San Bruno, Arco del Deán, Deán, Pabostría, Dormer, Mayor, Espoz y Mina, Alfonso I, Torrenueva, Pza. de San Felipe, Iglesia de San Felipe, finalizando a las 01:00 horas.

21:30 - Vía Crucis llevado a cabo por la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario. Sale de la Parroquia de la Coronación de la Virgen. Barrio Oliver.

El recorrido que seguirá será: Parr. de la Coronación de la Virgen (21:30), Pl. Teodora Lamadrid, José Bosqued, Laguna Azorín, Teodora Lamadrid, Pilar Aranda, L. de Vega, C. Verde, Antonio Leyva, M. Artigas, J. Cáncer, Villalpando, Antonio Leyva, Nobel, Pilar Aranda, José Bosqued, Cetina, Pl. Teodora Lamadrid, Parr. de la Coronación de la Virgen.

21:30 - Vía Crucis llevado a cabo por la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad Entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre. Sale del Convento de las MM. Agustinas de Santa Mónica. C/ Doctor Palomar, 53.

El recorrido que seguirá será: Doctor Palomar, Pozo, Cantín y Gamboa, Coso, San Agustín, Jusepillo Olleta, Barrio Verde, Arcadas, Pza. San Agustín, Viola, Doctor Palomar, finalizando en el Convento de las MM. Agustinas de Santa Mónica.

22:30 - Traslado del Cristo de la Séptima Palabra llevado a cabo de la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista. Sale de la Basílica del Nuestra Señora del Pilar por la Puerta Alta.

El recorrido que seguirá será: Plaza del Pilar, Calle Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, Iglesia de Santa Isabel de Portugal (23:00 h)

Jueves Santo

12:00 - Vía Crucis llevada a cabo por la Cofradía de la Coronación de Espinas. Sale de la Iglesia de San Felipe y Santiago (plaza de San Felipe).

El recorrido que seguirá será: Iglesia de San Felipe, Plaza de San Felipe, Gil Berges, Fuenclara, Alfonso I, Santa Isabel, Plaza del Justicia, Manifestación, Espoz y Mina, Don Jaime I, San Jorge, San Vicente de Paúl, Mayor, Don Jaime I, Pza. La Seo, Catedral de la Seo del Salvador a las 15:15 horas.

17:45 - Procesión llevada a cabo por la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía. Sale de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Avenida de Goya, 7.

El recorrido que seguirá será: Parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (17:45) Avd. Goya, P.º Sagasta, León XIII, P.º Constitución, Escar, Pl. Los Sitios, Arquitecto Magdalena, Sta. Catalina, Coso, E. Blasco, S. Andrés, Dormer, Cuéllar, Pl. de La Seo, Pl. S. Bruno, Palafox, S. Vicente de Paúl, S. Lorenzo, S. Jorge, S. Andrés, Eusebio Blasco, Coso, Amar y Borbón, Isaac Peral, S. Ignacio de Loyola, P.º Damas, P.º Sagasta, Avd. Goya, Parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (00:00 h).

18:30 - Procesión del Prendimiento del Señor llevada a cabo por la Real Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios. Sale de la Iglesia de Santo Tomás de Aquino (PP. Escolapios) avenida César Augusto.

El recorrido que seguirá será: Iglesia de Sto. Tomás de Aquino (18:30), Avd. C. Augusto, Alfonso I, M. Núñez, Estébanes, Espoz y Mina, Pl . del Pilar, Pl. C. Augusto, Manifestación, Pl. del Justicia, Alfonso I, Pl. del Pilar, Pl. de La Seo, Cuellar, Mayor, Don Jaime, Pl. España, Avd. C. Augusto, Iglesia de Sto. Tomás de Aquino (22:45 h).

19:15 - Procesión llevada a cabo por la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto. Sale del Colegio Notarial, en la Plaza del Justicia.

El recorrido que seguirá será: Colegio Notarial (19:15), Manifestación, Avd. C. Augusto, Camón Aznar, Ramón y Cajal, Dr. Valcarreres, Azoque, Pza. Salamero, Tte. Col. Valenzuela, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (22:30 h).

19:30 - Procesión del Silencio llevada a cabo por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos o del Silencio. Sale de la Iglesia de San Pablo. Plaza de San Pablo.

El recorrido que seguirá será: Calle de San Pablo, Plaza de San Pablo, San Blas, César Augusto, Coso, Alfonso I, Plaza del Pilar (accediendo al interior de la Basílica, por la Puerta Alta y saliendo por la misma tras hacer Estación ante Jesús Sacramentado, 21:20 horas), siguiendo por la Plaza del Pilar, Plaza de La Seo, Sepulcro, a la Plaza de San Bruno donde se realizará el ACTO DEL SILENCIO (sobre las 21:30 horas), continuando por la calle Sepulcro, Plaza de la Seo, Don Jaime I, Coso, Pza. de España, Coso, Avd. Cesar Augusto, San Pablo, Pza. de San Pablo, finalizando en la Insigne Iglesia Parroquial de San Pablo Apóstol, donde quedarán depositados los Pasos de la Cofradía (23:30 horas).

19:45 - Procesión de Nuestra Señora de la Esperanza llevada a cabo por la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo. Sale del Colegio de los PP. Agustinos.

El recorrido que seguirá será: Colegio de los PP. Agustinos (19:45), Avd. de las Torres, Pedro María Ric, San Vicente Mártir, Madre Vedruna, Pl. San Sebastián, S. Ignacio de Loyola, D.Hernando de Aragón, Pl. Santa Engracia (Predicación),Costa, Isaac Peral, San Miguel, Pº Independencia, Plaza de España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (22:15 h).

20:00 - Procesión llevada a cabo por la Cofradía de la Coronación de Espinas. Sale de la Catedral de La Seo del Salvador.

El recorrido que seguirá será: Plaza de la Seo, D. Jaime I, Coso, Plaza de España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, para finalizar en la Iglesia de Santa Isabel a las 21:55 horas.

20:00 - Procesión del Descendimiento llevada a cabo por la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora. Sale de la Iglesia de Santa Isabel (San Cayetano).

El recorrido que seguirá será: Plaza del Justicia, Manifestación, Espoz y Mina, D. Jaime I, Plaza de la Seo, Ramón Cuellar, Cisne, Dormer, Mayor, San Vicente de Paúl, Don Juan de Aragón, Martín Carrillo, Portada de la Iglesia de la Magdalena (Predicación del Descendimiento a las 21:35h), Coso, San Jorge, D. Jaime I, Coso, Plaza de España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (23:45 horas)

21:00 - Procesión llevada a cabo por la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario. Sale de la Parroquia de la Coronación de la Virgen. Cetina, 1 Barrio Oliver.

El recorrido que seguirá será: Plaza de Teodora Lamadrid, Cetina, Mosén José Bosqued, Pilar Aranda, Nobel, Vía Hispanidad, Avenida de Madrid (2 carriles), Portillo, Conde Aranda (2 carriles), César Augusto (lado sin vías del Tranvía), Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal. (Hora prevista de llegada las 00:30 horas).

21:30 - Procesión llevada a cabo por la Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Franciscana y Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor Atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. Sale de la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor. Avda. César Augusto.

El recorrido que seguirá será: Acto de Oración en la Iglesia de Santiago a las 21:00 horas. Salida del desfile procesional a las 21:30 Avenida Cesar Augusto, Puerta del Carmen (sin rodearla), Canfranc, Bilbao, Casa Jiménez, Paseo de la Independencia (carril izquierdo), Plaza de España (22:55 h) Coso, Alfonso I, Plaza del Pilar, Alfonso I, Mendez Nuñez, Don Jaime I, San Jorge, Refugio, Dormer, Cisne, Cuellar, Plaza de la Seo, Don Jaime I, Espoz y Mina, Manifestación (01:15 h), Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)

Viernes Santo

00:00 - Procesión llevada a cabo por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. Sale de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano), en la Plaza del Justicia.

El recorrido que seguirá será: Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Coso, Plaza de España, Coso, Don Jaime I, Plaza de la Seo, Sepulcro, Plaza de San Bruno, San Vicente de Paúl, Sepulcro, Plaza de San Nicolás, finalizando en la Iglesia de San Nicolás (03:15h).

03:15 - Procesión llevada a cabo por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. Sale de la Iglesia de San Nicolás, en la Plaza de San Nicolás.

El recorrido que seguirá será: Plaza de San Nicolás, Don Teobaldo, Universidad, Plaza de la Magdalena, Carrillo, Plaza de Asso, D. Juan de Aragón (cruzar San Vicente de Paúl), Cedro, Plaza de Santa Marta, Dormer, Pabostría, Arco del Deán, Plaza de San Bruno, Sepulcro (cruzar San Vicente de Paúl) y Plaza de San Nicolás, quedando depositado el Santo Cristo en esta iglesia (05:00 h).

12:00 - Procesión de las Siete Palabras llevada a cabo por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista. Sale de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal, en la Plaza del Justicia.

El recorrido que seguirá será: Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Plaza del Pilar (accediendo a la plaza por el lado de la calle Milagro de Calanda), D. Jaime I, Coso, Plaza España, Coso, Alfonso I, Manifestación y Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano) (16:00 horas).

18:00 - Procesión del Santo Entierro llevada a cabo por la Muy Ilustre Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. Participan todas las cofradías, congregaciones y hermandades de Zaragoza. Sale de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano) en la Plaza del Justicia.

El recorrido que seguirá será: Plaza del Justicia, Manifestación, Murallas Romanas, cruzar Salduba, Pza. del Pilar lado antiguos Juzgados a bajar a la fachada de la Basílica a la altura de Jardiel, Plaza del Pilar (lado Ayuntamiento), Plaza de la Seo, Plaza San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl, Mayor, Refugio, San Jorge, San Vicente de Paul, Coso, Santa Catalina, Pza. los Sitios, Costa, Pza. Santa Engracia (por el centro), Paseo Independencia (por la acera en dirección a Pza. Aragón), cruzar Pº Independencia a la altura de calle Bruil por el paso de peatones, Albareda, Bilbao, Casa Jiménez, Pº Independencia (por la acera en dirección a Pza. España) Pza. España (dejando el monumento a los innumerables Mártires a la izquierda), Coso, Don Jaime I, Espoz y Mina, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.

Sábado Santo

00:00 - Procesión de la Soledad llevada a cabo por la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores. Sale de la Iglesia de San Felipe.

El recorrido que seguirá será: Iglesia de San Felipe (00:00 ó media hora después de la finalización del Santo Entierro), Gil Berges, Candalija, Alfonso I, Cuatro de Agosto, Blasón Aragonés, Pl. Sas, Del Pino, Méndez Núnez, Alfonso I, Manifestación, Iglesia de Santa Isabel (01:30 h).

11:00 - Procesión llevada a cabo por la Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores. Sale de la Iglesia de San Pablo, en la calle de San Pablo.

El recorrido que seguirá será: Iglesia de San Pablo (11:00), S. Pablo, Torrenueva, Avd. C. Augusto, Manifestación, Plaza del Justicia, (Acto ante el Cristo de la Cama), Manifestación, Alfonso I, Pl. del Pilar, Pl. de La Seo, Sepulcro, Plaza San Nicolás (Acto de la Soledad), Sepulcro, Pl. de La Seo, Don Jaime, Espoz y Mina, Manifestación, Avd. C. Augusto, Torrenueva, Avd. C. Augusto, San Pablo, Iglesia S. Pablo.

21:30 - Vigilia Pascual llevada a cabo por la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo. Sale de la Iglesia de Santa Isabel.

El recorrido que seguirá será: Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Basílica de Nuestra Señora del Pilar (VIGILIA PASCUAL), Basílica del Pilar, Plaza de la Seo, Palacio Arzobispal (00:30 h).

Domingo de Resurrección

11:15 - Procesión del Encuentro Glorioso llevada a cabo por la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo. Sale de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.

El recorrido que seguirá será: Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Plaza del Pilar (Encuentro Glorioso), Plaza del Pilar (lado Ayuntamiento), Don Jaime I, Coso, Santa Catalina, Arquitecto Magdalena, Plaza de los Sitios, Escar, Paseo de la Constitución, San Ignacio de Loyola, Pedro María Ric, Avenida de las Torres, finalizando en el Colegio San Agustín (14:45 horas).