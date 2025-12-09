La semana será lluviosa en oeste y centro, con vaivén en las temperaturas, suaves para la época, aunque bajan el sábado

Archivo - Una persona con paraguas camina en Viveiro,, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paso de varios frentes durante esta semana dará lugar a lluvias en los próximos días, especialmente en el oeste y centro de la Península, mientras que las temperaturas experimentarán altibajos, aunque en general serán suaves para la época, como ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha añadido que, de cara al fin de semana, bajarán y habrá heladas en zonas del norte y centro peninsular.

En concreto, el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a lluvias en el oeste y centro peninsular que en Galicia serán abundantes y persistentes, así como en otras zonas del oeste peninsular. Las temperaturas experimentarán altibajos debido al paso de estos frentes aunque, en general, serán suaves para la época del año. También podría haber heladas en el interior de la mitad norte peninsular y puntos del centro.

Para este martes, está prevista la llegada de la borrasca 'Bram', nombrada por el servicio meteorológico irlandés, que provocará tiempo adverso, precisamente en las Islas Británicas. En España, se notará en forma de rachas de viento muy fuertes en Galicia y en la cornisa cantábrica, que podrían superar este 9 de diciembre los 100 kilómetros por hora (km/h).

Por este motivo, el portavoz ha pedido "precaución" con la caída de ramas o incluso de árboles si "se encuentran en mal estado", además de alertar del desprendimiento de objetos de cornisas y otras zonas altas.

Además, ha indicado que habrá "temporal marítimo importante" en Galicia, con olas que podrían superar los 6 ó 7 metros, un oleaje "capaz de arrastrar a personas ubicadas en espigones, playas o acantilados" por lo que Del Campo también ha pedido precaución al respecto.

Será una jornada lluviosa en la comunidad gallega, Cantábrico, Castilla y León, y Extremadura, con precipitacines "persistentes y abundantes" sobre todo en el oeste y sur de Galicia, en concreto, en las provincias de La Coruña, Pontevedra y Ourense.

Mientras, las temperaturas "serán más altas como consecuencia de los vientos del sur", como ha precisado el portavoz, que ha señalado que en el Cantábrico se superarán los 20 grados y en ciudades como Valencia o Murcia, llegarán a los 23 grados.

El miércoles, el frente continuará avanzando hacia el centro de la Península y dejará precipitaciones en una franja que se situará entre Asturias, Cantabria, País Vasco, pasando por Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía Occidental. También podría llover en zonas próximas "en función del movimiento de este frente", según Del Campo, que ha añadido que las lluvias no llegarán al Mediterráneo.

De este modo, se esperan lluvias "fuertes y persistentes" sobre todo en Extremadura y oeste de Andalucía, con bancos de niebla matinales en el interior del centro y del este de peninsular. Las temperaturas diurnas bajarán, también en el Cantábrico, y subirán las nocturnas.

En este punto, el portavoz ha señalado que, en general, el ambiente será "suave para la época, por lo que la nieve, en caso de aparecer, lo hará en cotas muy altas". No habrá apenas heladas y se superarán los 18- 20 grados en el Mediterráneo y Baleares.

El jueves será "un día de transición entre un frente que se va y otro nuevo que llega". Esa jornada amanecerá probablemente con bancos de niebla en el interior peninsular, con bancos de niebla en puntos extremos y un nuevo frente llegará a Galicia, que dejará lluvias en esta comunidad, sobre todo en el oeste, sin descartar en zonas próximas.

Bajarán las temperaturas nocturnas porque los cielos estarán en general más despejados, aunque todavía no habrá heladas, y subirán las diurnas, sobre todo en el interior, y descenderán en el Mediterráneo. De nuevo será una jornada con "valores suaves para la época del año", por lo que se superarán los 20 grados en la costa mediterránea y los 15 en la costa occidental.

El viernes, es probable que el frente que el día anterior alcanzó Galicia continúe su avance y deje lluvias en ambas zonas del oeste de la Península, localmente fuertes y persistentes en Galicia, Extremadura y Andalucía Occidental. Las temperaturas nocturnas no variarán, pero bajarán las diurnas, por lo que el ambiente será "más frío".

"AMBIENTE MÁS FRÍO" PARA EL FIN DE SEMANA

De cara al fin de semana, se espera un descenso de las temperaturas, con heladas en zonas del norte y del centro peninsular, aunque se recuperarán durante el día y se superarán de nuevo los 20 grados en zonas de Andalucía y del Mediterráneo.

No obstante, el ambiente será más frío y "propio de la época del año", como ha precisado Del Campo, pero en "algunas zonas será más cálido de lo habitual para la época".

En cuanto a las lluvias, de cara al fin de semana, todavía hay incertidumbre pero podrían afectar a zonas del oeste y del sur de la Península, sin que se descarte también que lleguen a la fachada mediterránea.

En Canarias, este martes será un día de tiempo tranquilo en general. El miércoles llegarán las nubes y lloverá en la vertiente norte de las islas, sobre todo en las medianías, sin que se descarten en otras zonas. Tras una tregua el jueves, el viernes podría volver a llover, sobre todo en la cara norte de las islas, situación que tendría continuidad en las más montañosas durante el fin de semana. El ambiente también será algo más fresco.

SUCESIÓN DE FRENTES Y MÁXIMAS DE HASTA 20ºC EN MEDITERRÁNEO

En la misma línea, desde eltiempo.es han destacado que, a lo largo de esta semana, diferentes frentes irán cruzando la Península dejando lluvias en casi toda la vertiente atlántica. En concreto, se esperan intensas lluvias este martes en el oeste de Galicia, donde podrán superar los 60 litros por metro cuadrado (l/m2) acumulados en 12 horas en algunas localidades y las rachas de viento podrían superar los 100 km/h en algunas localidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País vasco.

Durante el resto del día y la jornada de este miércoles, se espera que las lluvias se extiendan a más regiones, pudiendo ser intensas durante la noche en la mitad oeste, como Extremadura, o norte como País Vasco y Navarra, y durante la mañana del miércoles en regiones de Andalucía occidental. Durante la tarde del miércoles, las lluvias tenderán a ir remitiendo, quedando restringidas a puntos del suroeste y norte. También llegarían algunas lluvias al archipiélago canario.

El jueves será una jornada marcada por la estabilidad aunque un segundo frente entraría durante la tarde por Galicia una vez más, recorriendo la mitad oeste de la Península durante el viernes y dejando fuertes lluvias en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Además, el viernes podrán darse chubascos en puntos de la mitad este y regiones del mediterráneo.

En áreas del oeste, podrán superarse los 100 l/m2 acumulados desde este martes y hasta el sábado. Además, la nieve volverá a cotas altas de la cordillera Cantábrica. De cara al fin de semana, podrían continuar las precipitaciones.

Respecto a las temperaturas, seguirán siendo más cálidas de lo normal para esta época del año en buena parte de España, aunque las máximas bajarán este miércoles, cuando algunas provincias del interior perderán hasta más de 6ºC, como Ciudad Real o Soria. Los valores más altos se darán en zonas del Mediterráneo, ligeramente por debajo de los 20ºC en general. En Murcia podrán superar los 21ºC.

De cara al jueves, las temperaturas se recuperarán durante el día aunque descenderán por la noche, con mínimas por debajo de los 5ºC en el interior y de los 10ºC en gran parte del país. El viernes, con el paso del segundo frente, las temperaturas diurnas volverán a bajar en el interior y el fin de semana los valores podrían ser normales para la época del año o ligeramente más elevados.