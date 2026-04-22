El Senado insta al Gobierno a impulsar medidas contra el ocio sedentario y el uso excesivo de pantallas en la infancia

Experta aboga por una reducción "progresiva" del tiempo de uso de pantallas por niños para no generar ansiedad - QUIRÓNSALUD

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha aprobado este miércoles una moción del PP en la que insta al Gobierno a impulsar y desarrollar las medidas previstas en la Estrategia Nacional de Fomento del Deporte contra el Sedentarismo y la Inactividad Física, "asegurando su aplicación específica en la infancia y adolescencia y priorizando actuaciones orientadas a reducir el tiempo de ocio sedentario y el uso excesivo de pantallas".

El texto se ha aprobado en la Comisión de Juventud e Infancia por con 19 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones y llama al Ejecutivo desarrollar campañas nacionales de sensibilización dirigidas a familias, centros educativos y medios de comunicación sobre los beneficios del deporte para la salud y el desarrollo integral de la infancia, así como los riesgos de la inactividad y el ocio pasivo.

Asimismo, busca promover la coordinación interministerial mediante una Mesa Nacional para el Deporte, el Tiempo de Ocio y el Bienestar Infantil, con participación de los Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes, Sanidad, Cultura y Juventud e Infancia, destinada a planificar políticas conjuntas, evaluar programas y proponer nuevas medidas estatales.

Por último, pide dotar de los recursos suficientes a los proyectos educativos y deportivos dirigidos a la infancia y la adolescencia, apoyando programas de deporte escolar, actividades al aire libre y proyectos de innovación pedagógica en centros educativos, entidades deportivas y organizaciones sociales.

En la exposición de motivos, los 'populares' defienden la necesidad de que haya "un compromiso decidido del Estado para articular políticas transversales que promuevan la actividad física desde edades tempranas, apoyen proyectos educativos y deportivos innovadores y fomenten entornos de ocio saludables".

"El deporte y la educación motriz no deben considerarse actividades complementarias, sino pilares de un desarrollo infantil pleno y equilibrado", sostiene el PP en su iniciativa.