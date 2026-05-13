El servicio 028 para víctimas de LGTBIfobia ha realizado 31.313 atenciones desde su puesta en marcha, en julio de 2023

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), durante su visita institucional a las instalaciones de la calle Marqués de Ahumada en Madrid, sede central del servicio 028, a 13 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El teléfono 028 del Ministerio de Igualdad para atender a víctimas de LGTBIfobia ha realizado desde su puesta en marcha, en julio de 2023, un total de 31.313 atenciones.

En concreto, según fuentes del departamento que dirige Ana Redondo, las atenciones realizadas a través del teléfono han sido 26.193; a través del chat 3.500; y a través del correo electrónico 1.620.

En este sentido, Redondo ha asegurado este miércoles durante su visita a la sede del 018 que "es un servicio muy interesante, muy próximo, muy cercano, que puede ayudar, que puede asesorar y que puede resolver esos problemas que pueden suceder en cualquier momento del día".

No obstante, ha apuntado que es "un poquito desconocido", por lo que ha animado a los medios de comunicación a implicarse a través de distintas fórmulas para dar a conocer la utilidad del servicio, que ha recalcado que está abierto 24 horas los 365 días del año para personas que se sientan vulneradas en sus derechos o discriminadas como personas LGTBI+.

Del mismo modo, la ministra ha advertido sobre el incremento de las agresiones al colectivo y ha afirmado que los discursos de odio son "un problema" que "sufren todos los colectivos minoritarios, pero sobre todo el colectivo de personas LGTBI+".

También ha llamado a avanzar en un "gran acuerdo" para que los delitos y los discursos de odio sean "erradicados" en las redes sociales y en general en la sociedad.

"Somos muchísimos más los que queremos y sentimos que la convivencia tiene que ser desde el respeto de los derechos, desde el respeto de la igualdad a cualquier ciudadano y ciudadana y que por lo tanto tenemos que seguir avanzando en una democracia más sólida", ha recalcado.

Por otro lado, en cuanto a la primera posición de España en el Mapa Arcoíris anual de ILGA-Europa sobre derechos LGTBI, Redondo ha señalado que es "el mejor país del mundo" para desarrollar un proyecto de vida.

"Somos ganadores de Eurovisión y la Eurovisión que merece la pena, que es la Eurovisión de los derechos, que es la Eurovisión de las libertades y de la igualdad, para que todas las personas, todos los colectivos, se puedan sentir cómodos en España", ha concluido.