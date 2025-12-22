La sexta tabla del sorteo de Navidad deja dos quintos premios

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sexta tabla del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado dos quintos premios, con 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo) para el 25.412 y el 61.366.

Los niños de San Ildefonso Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Axiel Kyron Abas Limbaga han sido los encargados de cantar los números agraciados, ayudados por Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda, que han extraído las bolas. Los pequeños han cantado ambos premios con apenas dos minutos de diferencia.

Axiel Kyron, de 10 años, que ha repetido por segundo año consecutivo, explicó en una entrevista con Europa Press, días antes del sorteo, que, a pesar de los nervios, le gusta la experiencia. "Me pongo un poquito nervioso, pero se me pasa", comentó.

Durante esta sexta tabla, varias bolas traviesas han rodado por el tapete y por la moqueta, mientras los pequeños han recibido el aplauso del público. Al finalizar la tabla, los niños han salido del escenario y Agustín Nicanor ha agitado la mano en el aire para saludar al patio de butacas.