Sierra Nevada registró este martes rachas de 135,4 km/h, y Mediterráneo y Baleares, 35ºC y noches tórridas

Archivo - Una pareja da un paseo frente a la Plaza de Toros de la Ventas, a 24 de abril de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las cumbres de Sierra Nevada volvieron a registrar este martes las rachas más fuertes de viento, con una racha de 135,4 kilómetros por hora (km/h). Esto sucedió en un día en el que los valores térmicos más altos se dieron en el Mediterráneo y Baleares, con máximas de 35ºC y noches tórridas. Estos fueron los fenómenos meteorológicos más destacados de ayer, según el resumen del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.

De acuerdo con este resumen, las fuertes rachas de viento en Sierra Nevada se produjeron porque debido a la presencia de un máximo de viento por contraste entre la masa fría y otra subtropical que se extendió por el mediterráneo occidental. A su vez, este martes también se registraron rachas fuertes de viento en Izaña y zonas altas de la Ibérica y de la Cantábrica.

En lo que se refiere a las temperaturas, las más altas se registraron en puntos próximos al Mediterráneo. En este sentido, Camacho ha destacado los 37,5ºC de Sagunto (Valencia) y los 37,4ºC de Artá (Mallorca) y en el Aeropuerto de Valencia. Por la noche, se han registrado noches tórridas en Baleares, Cartagena, Barcelona y el Aeropuerto de Valencia junto a algún punto costero aislado. La mínima más elevada corresponde a Sóller (Mallorca) con 26,6ºC.

En cuanto a las precipitaciones, el portavoz de AEMET ha explicado que ayer no se alcanzaron grandes valores y que las precipitaciones más importantes correspondieron a Asturias, Galicia y noroeste de León. En este marco, el valor más elevado registrado en la red principal de estaciones de AEMET fue de 13,2 litros por metro cuadrado (l/m2) acumulado en 24 horas en Degaña, Coto Cortés (Asturias).