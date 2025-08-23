Siete carreteras en León, Zamora y Cáceres permanecen cortadas por los incendios, todas secundarias

Archivo - Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siete carreteras secundarias en las provincias de León, Zamora y Cáceres permanecen cortadas este sábado 23 de agosto debido a los incendios, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en torno a las 9.00 horas.

León es la provincia más afectada por los cortes de tráfico, hasta en cuatro carreteras secundarias. Estas son la LE-2703 en Portilla de la Reina, la LE-4212 en Cariseda, la LE-5228 en Bouzas y la LE-7311 en Nogar. También en Castilla y León, en Zamora, está cortada la ZA-103 y ZA-104, en el municipio de Vigo de Sanabria.

Mientras, en Cáceres, la carretera cortada es la CC-224 en Hervás, próxima al incendo de Jarilla en la misma provincia y que se encuentra estabilizado desde el pasado viernes.