La siniestralidad en España se ha reducido un 70% en los últimos 25 años, según FESVIAL

Fotografía de familia en la presentación del informe de FESVIAL en la Representación de la Comisión Europea en España. - FESVIAL

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de fallecidos en carretera se ha reducido un 70% desde el año 2000, pasando de 5.776 víctimas mortales a 1.805 en 2023, según la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL).

Según FESVIAL, la tasa de fallecidos por millón de habitantes ha descendido de 128 a 35, lo que sitúa a España "como uno de los países de referencia en Europa en seguridad vial", como ha destacado la fundación en la Representación de la Comisión Europea en España, donde ha presentado un informe que analiza la evolución de la seguridad vial en el país durante los últimos 25 años.

El informe señala que el principal motor de este cambio ha sido el aumento de la concienciación social, citado por el 77% de los encuestados, seguido de las campañas de sensibilización, con un 40%.

En este periodo, el estudio destaca también la implantación del permiso por puntos y afirma que desde su puesta en marcha en 2006 se han retirado cerca de 100 millones de puntos "reflejando su impacto en la corrección de conductas al volante".

CONCIENCIACIÓN RESPECTO AL ALCOHOL

El estudio también recoge que el 65% de la población considera que antes no estaba mal visto beber y conducir y ahora sí, al tiempo que afirma que más del 95% considera "realmente peligroso" conducir bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, el presidente de FESVIAL, Ignacio Lijarcio, ha destacado la "evolución positiva" en la concienciación social sobre la incompatibilidad entre alcohol y conducción y ha puesto en valor la cerveza sin alcohol como alternativa para los conductores.

"Cada vez existe una menor tolerancia social hacia quienes conducen después de beber. En este escenario, la cerveza sin ha ganado peso como alternativa, ya que el 76,4% la percibe como una buena opción y dos de cada tres conductores afirman recurrir a ella cuando van a conducir. Porque, del mismo modo que la cerveza 0,0 representa una elección responsable, el objetivo compartido debe seguir siendo avanzar hacia unas carreteras marcadas por un 0,0 en accidentes", ha expresado Lijarcio.

En esta línea, el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla Marañón, ha subrayado el "compromiso sostenido" del sector cervecero con la seguridad vial y la concienciación social y ha puesto en valor la consolidación de la cerveza sin alcohol como una herramienta que "facilita decisiones responsables" en contextos de conducción.

"Esta campaña representa el compromiso sostenido de un sector que entendió hace 25 años que crecer también es asumir responsabilidades. Junto a la DGT y a una red de aliados, hemos mantenido en el tiempo un mensaje claro y constante en favor de una movilidad más segura", ha asegurado durante la presentación del informe de FESVIAL.

En la presentación también han participado los directores de la DGT de los últimos 25 años, Carlos Muñoz-Repiso, Pere Navarro, María Seguí y Gregorio Serrano, que han debatido sobre las principales medidas que han marcado este periodo, como la generalización del uso del cinturón y el casco, el despliegue de radares o la adaptación de las políticas a nuevos riesgos como las distracciones o las nuevas formas de movilidad.

El actual director de la DGT, Pere Navarro, ha destacado que "la seguridad vial es demasiado importante para dejarla solo en manos de los gobiernos: es una responsabilidad compartida, y poco a poco la sociedad civil lo ha ido entendiendo y asumiendo". Por su parte, Muñoz-Repiso ha recordado que "quitar la sensación de impunidad era la clave" y que "lucharon y trabajaron para eso". Asimismo, ha insistido en "el éxito de la cerveza sin, que ha ayudado a crear una tendencia y a impulsar un cambio social".