Soledad Murillo espera hoy una gran manifestación por la igualdad: "No estamos hablando de unas cuantas"

Publicado 15/01/2019 13:48:09 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, espera una gran movilización por la igualdad convocada por colectivos feministas en casi un centenar de ciudades y localidad de toda España bajo el lema 'Ni un paso atrás en igualdad. No Negociamos' en solidaridad con las mujeres de Andalucía y contra los postulados de VOX.

"Por su puesto que sí, como en todos los movimientos de reivindicación y en este caso de la mayoría de la población. Somos el 50,96% de la población, es decir, casi 51%. No estamos hablando de unas cuantas", ha afirmado Murillo al ser preguntada sobre si le gustaría que la de este martes fuera una gran manifestación.

Murillo se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la clausura de la sexta edición del 'Proyecto Promociona - Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección', impulsado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y CEOE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

En este sentido, la secretaria de Estado de Igualad ha indicado que el feminismo tiene "algo muy ingrato". "Y es que todo lo que se consigue después se disfruta aunque no reconozcas quien lo ha logrado para ti", ha apostillado.

"Lo que nos ha demostrado el movimiento feminista desde el 8 de marzo ---Día Internacional de la Mujer-- es que las reivindicaciones no son de las mujeres solamente sino que es para conseguir una sociedad democrática y la democracia significa las mismas oportunidades vitales, laborales y económicas", ha insistido.

De este modo, Murillo ha defendido la necesidad de pasar de la "reflexión intelectual" al activismo. "En Twitter no podemos estar las mismas personas recordando que un asesinato es intolerable, que es evidente que debemos tener mayor denuncia por parte del entorno de las víctimas de violencia de género. Necesitamos que los varones que están reflexionando pasen a la acción y no sea un tema de mujeres. El movimiento feminista en España no tiene vuelta atrás", ha remachado.

Respecto a si el Ejecutivo va a salir a las calles, Murillo ha recordado que es un Gobierno de toda España. "Podemos sumarnos a nivel particular, pero como Gobierno tenemos que mantenernos en nuestra posición institucional. Es evidente que es un Gobierno feminista como ha demostrado el presidente con la elección de cargos y sobre todo como está en los Presupuestos. Esa es nuestra máxima manifestación a favor de la Igualdad", ha afirmado.

Preguntada sobre si considera necesario que las mujeres salgan a la calles, Murillo ha declarado que, en su opinión, "el movimiento feminista está reaccionando como todo movimiento de liberación y emancipación con una exigencia de que no haya ningún tipo de evolución".

Soledad Murillo ha asegurado que "el movimiento feminista tiene una capacidad de convocatoria" y ha defendido que "hay que felicitar que siga estando en activo como cualquier otro movimiento de emancipación".