Son Nuestros Hijos premia a la catedrática de la UCM María Isabel Jociles por su investigación sobre gestación subrogada

María Isabel Jociles Rubio, catedrática de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. - SON NUESTROS HIJOS

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación española Son Nuestros Hijos --compuesta por un millar de familias con hijos nacidos por gestación subrogada-- ha reconocido con el premio 'Son Nuestros Hijos' a la catedrática de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, María Isabel Jociles Rubio, "destacada investigadora etnográfica, de nuevos modelos familiares, adopciones internacionales y técnicas de reproducción asistida".

Jociles, que recibirá el galardón este sábado, partició este verano en un curso organizado por la UNED, titulado '¿Avanzamos hacia una regulación de la gestación por sustitución en España con garantías?, en el que dio una ponencia en torno a "la cancelación cultural como respuesta a la investigación sobre gestación por sustitución y a las propuestas de regulación en España".

Según la asociación, el premio 'Son Nuestros Hijos' busca "destacar el apoyo de profesionales y expertos" y "subrayar especialmente la labor desarrollada desde el ámbito universitario y de investigación, así como los estudios académicos realizados en torno a esta técnica de reproducción asistida".

En la primera edición, resultó premiada la profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Cantabria Aurora Hernández, autora de estudios en torno a la gestación subrogada como las diferentes posturas de los Estados a través del derecho comparado.

En la segunda edición, la galardonada fue la doctora por la Universidad Complutense de Madrid en Antropología Social Consuelo Álvarez, autora de una investigación sobre los vínculos y contactos socioafectivos de las familias españolas con gestación por sustitución de Estados Unidos, Canadá y Ucrania, además de Ariadna Ayala, también del departamento de Antropología Social.

El año pasado, la premiada fue la catedrática de Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) María José Cabezudo, por su trayectoria en la investigación en torno a la gestación subrogada desde el ámbito jurídico.