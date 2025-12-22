La suerte vuelve a esquivar Melilla, que este año también se olvida de Ceuta

Empleadas de la administración situada en la calle Ricardo Ortiz, 8 celebran que han vendido parte del número 79432 correspondiente al ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a dar la espalda a la ciudad autónoma de Melilla, que sigue siendo de este modo la única región donde nunca ha caído el 'Gordo'. Este año, además, la ciudad autónoma se va de vacío, sin ninguno de los premios mayores en sus administraciones, al igual que Ceuta, donde, en cambio, sí cayó el 'Gordo' en 2012.

Una circunstancia que puede explicar la ausencia de fortuna en estas dos ciudades es el hecho de que son las dos regiones en las que tradicionalmente se juega menos Lotería de Navidad.

Concretamente, este año se han gastado 1.486.200 euros en el caso de Melilla (17,32 euros gastados por habitante) y 1.589.600 euros en el caso de Ceuta (19,10 euros por habitante). De media, cada español ha gastado este año 76,08 euros.