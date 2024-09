Sumar quiere eximir a todos los ciclos del seguro de responsabilidad civil

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional (GPP) Sumar registrará una enmienda al proyecto de Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor en el Congreso de los Diputados para eximir a los ciclos de la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil, según han avanzado fuentes de Equo, formación integrada en Sumar

En la actualidad, las bicicletas de transporte de paquetería, adaptadas o de transporte de niños quedan fuera de la definición al tener tres o más ruedas.

En opinión del grupo, la obligatoriedad del seguro no es necesaria para los ciclos de pedaleo asistido y tampoco se podrá aplicar a ciclos puestos que no se consideran vehículos a motor (independientemente de si son de dos o tres ruedas), porque la Directiva europea no lo establece. La iniciativa cuenta con el apoyo de la representante de Verdes Equo en el GPP Sumar Mar Gónzález y de los diputados de Sumar Tesh Sidi (Más Madrid), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) y Alberto Ibánez (Compromís). La formación la ha presentado a petición de la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta (ConBici) y apoyada por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE).

Como caso particular, Sumar ha criticado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha "excedido sus competencias" y ha "impuesto la obligatoriedad del seguro de Responsabilidad Civil para los usuarios de bicicletas en su nueva Ordenanza de Movilidad", algo que algunos colectivos ciclistas ya han anunciado que llevarán ante los tribunales al contravenir el derecho comunitario y la legislación española.