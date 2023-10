Sumar demanda impulsar una comisión de investigación en el Congreso sobre abusos en la Iglesia: "No más excusas"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha reclamado impulsar una comisión de investigación en la cámara sobre abusos y agresiones sexuales en el ámbito de la Iglesia católica a raíz del informe del Defensor del Pueblo.

A través de un mensaje en la red social 'X', Vidal ha remarcado que la encuesta del organismo que dirige Ángel Gabilondo, que apunta a miles de víctimas, es "desolador" y recupera la propuesta que hicieron la anterior legislatura de impulsar una comisión específica sobre este asunto.

"No más excusas", ha proclamado Vidal para remarcar que "las víctimas no pueden esperar y los culpables no pueden quedar impunes", sino que hace falta es "justicia, reparación y no repetición".

Según la encuesta que recoge el informe, un 0,6% de la población española mayor de 18 años (unas 236.000 personas) ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso.

UP YA LO PIDIÓ LA ANTERIOR LEGISLATURA

Durante la anterior legislatura, su compañero de formación y exdiputado Jaume Asens demandó, cuando era presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, la creación de una comisión de investigación sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica, defendido que este organismo era compatible con los trabajos del Defensor del Pueblo.

Y es que Asens reivindicó que ese trabajo parlamentario podía ir en paralelo con las actuaciones de la institución que dirige Gabilondo, pero que el Congreso tenía que ser protagonismo a la hora de abordar una investigación por los abusos cometidos en la Iglesia.

PODEMOS EXIGE MEDIDAS "VALIENTES" CONTRA LA IGLESIA

Mientras, Podemos ha exigido medidas "valientes" como eliminar la financiación pública a la Iglesia y derogar el concordato con la Santa Sede, tras el informe del Defensor del Pueblo que estima miles de víctimas de agresiones vinculadas a la institución religiosa.

Además, según exponen fuentes de la formación morada, reclaman que no pueda gestionar centros educativos, tanto concertados como privados, mediante entidades religiosas al entender que está inhabilitada para ello tras el dictamen del departamento que dirige Ángel Gabilondo. En consecuencia, insta a su integración en la red pública para la gestión directa por parte de la administración.