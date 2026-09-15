Sumar urge a poner "límites" a la IA y desconfía de las "lágrimas de cocodrilo de los grandes tecnoligarcas"

Archivo - El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Sumar ha urgido a poner "límites" a la Inteligencia Artificial (IA) pero ha mostrado su desconfianza en los "grandes tecnoligarcas" y sus "lágrimas de cocodrilo", después de que hayan pedido ralentizar el desarrollo por el riesgo de que esta pueda "asesinar personas".

"Contra las falsas lágrimas de cocodrilo de los grandes tecnoligarcas y contra las admoniciones de sociópatas como Trump, movimientos y políticas en defensa de la democracia digital y de una soberanía tecnológica al servicio del bien común y de la preservación del planeta", ha pedido el coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso, antes de la Junta de Portavoces.

A su juicio, "ninguno de estos tecnoligarcas tiene credibilidad alguna" y ha indicado que, en el caso de los magnates, lo que buscan es "crear un cártel que les permita escapar a las reglas de la competencia, demorar su salida en bolsa y sobrevivir en un negocio que para ellos comienza a ser ya ruinoso".

Pisarello ha apuntado que la IA puede tener "usos destructivos" pero ha defendido que "también es el producto de un conocimiento colectivo acumulado por la humanidad, con el trabajo de millones de personas, que podría utilizarse para llevar adelante políticas en beneficio de la humanidad y de la preservación del planeta".

Por ello, cree que es "urgente", como pide "Naciones Unidas" o el Papa "León XIV", que "a escala europea y estatal se impulsen límites y controles en beneficio de una Inteligencia Artificial que respete los derechos humanos y que contribuya a resolver los grandes problemas de la humanidad".

"Frente a todos estos magnates desbocados que lo único que buscan es maximizar sus beneficios pues nosotros defendemos la necesidad de limitar el acceso a chatbots, prohibir deepfakes y generar transparencia algorítmica", ha insistido.

En este sentido, ha exigido que los órganos de supervisión de la IA prohíban sistemas no auditados en ámbitos sensibles como la justicia, la sanidad o las prestaciones sociales y que se promuevan también "acuerdos internacionales" para controlar "las aplicaciones militares, biológicas y cibernéticas de la IA".