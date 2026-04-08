Las temperaturas suben mañana y llegarán a 30ºC para caer el fin de semana, con lluvia y máximas 10ºC menos de lo normal

Archivo - Una mujer abrigada con bufanda y gorro pasea por la ciudad, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segunda mitad de esta semana estará marcado por el contraste de las temperaturas, con valores muy elevados para la época del año este jueves y el viernes --hasta 10ºC por encima de lo habitual para la época, con 28ºC en Madrid o 30ºC en Zaragoza-- que pasarán a desplomarse el fin de semana, que será prácticamente invernal, con lluvias y un descenso de las máximas de hasta 10ºC con respecto al día anterior, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén Del Campo.

El portavoz ha explicado que una borrasca circulará al oeste de la Península durante este miércoles y jueves, dirigiéndose a Canarias, lo que provocará un aumento de la inestabilidad, con posibles chubascos en puntos de la Península acompañados de tormenta, sobre todo en la mitad oeste y en la zona centro.

Aunque hay incertidumbre todavía, el portavoz de AEMET ha avanzado que el fin de semana podría ser lluvioso por el paso de un frente, al traer aire frío que provocará que los termómetros pasen de registrar temperaturas muy altas para la época del año a dejar "un día prácticamente invernal" el domingo, situación que continuará en menor medida a comienzos de la próxima semana.

Así, lo más destacado de este miércoles serán las precipitaciones persistentes en áreas de la mitad oeste peninsular, según Del Campo, que podrían ir acompañadas de tormentas, al igual que en la zona centro y áreas del sur. Además, podrían dejar chubascos de intensidad fuerte y rachas de viento muy intensas, que podrían derribar ramas, árboles u otros objetos.

Por todo ello, el portavoz de AEMET ha pedido precaución. Además, habrá polvo en suspensión que dará lugar a calima. Por lo tanto, las lluvias en muchas zonas de la Península podrán caer en forma de barro. En el resto de la Península y Baleares, se esperan cielos nubosos.

En lo que respecta a Canarias, Del Campo ha señalado que se esperan lluvias en el norte del archipiélago y que las temperaturas bajarán en esa zona. A su vez, también lo harán en la Península, donde el descenso será claro en el centro y oeste peninsular. Aún así, los termómetros continuarán en niveles altos en el nordeste y, por ejemplo, Zaragoza rondará los 30ºC.

La predicción para el jueves señala que la borrasca se desplazará hacia Canarias, donde dejará vientos muy fuertes y mal estado de la mar, con olas que podrán superar los cinco metros. En la Península, el efecto será menor, aunque todavía podrán darse chubascos con tormenta en el sur de Extremadura y en Andalucía Occidental.

El portavoz de AEMET no descarta que algunos sean localmente fuertes y ha precisado que todo esto sucederá sobre todo por la mañana, mientras que por la tarde, las precipitaciones irán a menos. Al margen de ello, durante esta jornada habrá vientos muy fuertes en zonas montañosas del sureste. En el resto del país, el día será más tranquilo, con cielos despejados y presencia de nuevo de calima.

En lo que se refiere a los termómetros, Del Campo ha detallado que las temperaturas subirán de forma generalizada. De hecho, las diurnas serán entre 5 y 10ºC más altas de lo normal para estas fechas. Por zonas, los valores ascenderán acusadamente en la mitad oeste, donde las máximas podrán ser más de 12ºC superiores a las de la jornada anterior. En este sentido, apunta a que Ciudad Real pasará de 15ºC a 27ºC. Por su parte, Madrid rondará los 28ºC y Zaragoza, los 30ºC.

Para el viernes, el pronóstico recoge algo de incertidumbre pues podría producirse un nuevo repunte de las temperaturas, con valores que estarían más de 10ºC por encima de lo normal en amplias zonas del territorio, por lo que será "un día más propio de junio que de abril", según del Campo, que ha indicado que se superarían los 28ºC en muchas localidades.

Así, por ejemplo, Madrid podría alcanzar los 30ºC, dato que en la capital se ha alcanzado únicamente en tres ocasiones desde 1920: una en 1945 y dos en 2023, según el Observatorio del Parque del Retiro. Además, la borrasca podría dejar precipitaciones en el oeste y sur de Andalucía sin descartar que sean localmente fuertes y con tormenta.

En el resto del país, Del Campo espera intervalos nubosos y posible presencia de calima. Asimismo, señala que habrá lluvias en el norte de las islas canarias más montañosas y que podría registrarse alguna precipitación débil en el resto del archipiélago, donde en líneas generales no se registrarán cambios en los termómetros.

"DESCENSO BRUSCO" DE TEMPERATURAS EL FIN DE SEMANA

No obstante, la predicción avanza un cambio de tiempo importante para el sábado debido a un frente que atravesará la Península y, tras él, llegará una masa de aire frío. De esta manera, podrán registrarse precipitaciones a lo largo del día en la mayor parte del territorio peninsular, especialmente en el Cantábrico y en zonas de montaña, mientras que Cataluña quedará más al margen.

Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de tormenta, de acuerdo con el portavoz de AEMET, mientras que la cota de nieve bajará hasta 800 metros en la Cordillera Cantábrica y que se situará en unos 1.200 metros en el resto.

Durante esta jornada, el pronóstico recoge "un descenso térmico acusado" en buena parte del país salvo en el nordeste peninsular. De hecho, en muchos puntos la bajada será de 8 a 10ºC con respecto al día anterior. Aunque en ciudades como Zaragoza, Palma, Sevilla o Lleida se superarán los 25ºC, luego no pasarán de los 15ºC.

Las precipitaciones probablemente continuarán el domingo en el Cantábrico, zona centro y este peninsulares y en Baleares, según Del Campo. En este sentido, ha destacado que las temperaturas seguirán bajando de forma acusada, sobre todo en zonas del centro y este peninsular. De hecho, habrá heladas nocturnas en zonas del norte y centro, y podrá volver a nevar en cotas bajas.

Si los pronósticos actualmente disponibles se cumplen, algunos descensos de temperatura serán "realmente extraordinarios", según el portavoz. En este sentido, ciudades como Soria, que el sábado superarían claramente los 20ºC y rondar los 23ºC a 25ºC, el domingo podrían registrar entre 5ºC y 7ºC. "Es decir, un descenso que sería muy brusco y con valores prácticamente invernales", aclara Del Campo.

En líneas generales, el domingo sería una jornada muy fría para la época, más propia de invierno, con máximas entre 5 y 10ºC inferiores a lo normal. De acuerdo con la predicción, las heladas nocturnas seguirían produciéndose el lunes y un par de días más, aunque las temperaturas volverían a subir. Sin embargo, a mediados de semana, tenderían seguramente a normalizarse.

DEL VERANO ADELANTADO AL INVIERNO

Eltiempo.es coincide en la predicción y alerta de que España pasará del verano adelantado al invierno en 48 horas. De este modo, el jueves las temperaturas subirán drásticamente en la mitad suroeste peninsular. En algunas regiones de Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia y Salamanca, las máximas podrán llegar a ganar más de 10ºC. Las temperaturas volverán a superar los 25ºC de máxima en buena parte del país e incluso los 30ºC en algunas zonas del valle del Ebro.

El viernes los termómetros continuarán ganando algunos grados en la mayoría de las regiones, siendo el ascenso más destacado en el norte. Con todo ello, se superarán o rondarán los 30 ºC en ciudades como Ourense, Guadalajara, Zaragoza, Lleida o Granada.

A partir del sábado, la llegada de una vaguada desde el norte será la responsable de la irrupción del aire más frío, que hará que se desplomen los termómetros, especialmente durante el domingo cuando las máximas se queden por debajo de los 15 ºC en el interior peninsular e incluso por debajo de los 10 ºC en zonas de Castilla y León, siendo valores más propios del invierno que de la primavera.