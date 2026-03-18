'Therese' podría provocar crecidas en barrancos e inundaciones en La Palma y Tenerife si se superan los 300 l/m2

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de que, durante el paso de la borrasca 'Therese', es posible que se superen los 300 l/m2 en puntos de La Palma y Tenerife, lo que podría provocar crecidas en barrancos e inundaciones locales en zonas bajas, así como deslizamientos de tierra que podrían afectar a vías de comunicación.

Así lo ha reflejado la AEMET en un aviso especial de fenómenos adversos, en el que señala que se espera temporal marítimo con mar combinada que aumentará a partir de este miércoles con olas que superarán los 4 metros.

Durante el martes se produjo la formación de la baja fría aislada 'Therese' al oeste de la Península Ibérica, que tenderá a profundizarse a lo largo de este miércoles, provocando un episodio de tiempo adverso durante los próximos días en el archipiélago canario.

A partir del jueves, el centro de la borrasca se acercará al archipiélago favoreciendo el paso de sucesivos frentes. Se producirá una intensificación del viento que darán lugar a rachas muy fuertes de componente oeste, que podrían ocasionar la caída de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se intensifiquen a partir del jueves, con la posibilidad de que sean de carácter fuerte, o muy fuerte, y persistentes en las islas de mayor relieve.

El jueves, el centro de 'Therese' se situará al noroeste del archipiélago, lo que se traducirá en un giro e intensificación del viento a oeste y suroeste. Se espera que las rachas superen los 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas de las islas, y los 70 km/h en el resto. También se generalizarán los fenómenos costeros, con temporal marítimo significativo y olas superiores a cinco metros en el oeste y sur de La Palma, y en El Hierro.

Respecto a las precipitaciones, un sistema frontal atravesará el archipiélago de oeste a este, dando lugar a chubascos que pueden ser fuertes en las islas occidentales y sur de Gran Canaria, y de carácter persistente en cumbres, medianías y en las vertientes orientadas al suroeste; sin descartar que vayan acompañadas de tormenta. La cota de nieve descenderá hasta los 1.800 - 1.900 metros, esperándose acumulados significativos en cumbres de La Palma y Tenerife.

Durante el viernes 20, el sistema frontal terminará de atravesar el archipiélago, extendiéndose las precipitaciones a las islas orientales. No se descarta que continúen siendo de carácter fuerte y persistente en el sur de Gran Canaria durante la primera mitad del día.

Por otro lado, tras el frente del día anterior, una nueva banda frontal propiciará un nuevo aumento de la inestabilidad, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en las islas occidentales y que pueden ser localmente fuertes y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife.

También se espera que continúen las rachas de viento muy fuertes del suroeste, con probabilidad de superarse los 90 km/h en cumbres y zonas a sotavento de las islas de mayor relieve. Además, el temporal marítimo continuará con olas superiores a 4 metros.

Esta situación de tiempo adverso e inestable, aun con cierta incertidumbre, se mantendría durante el fin de semana, con el paso de nuevas bandas de precipitación en el entorno del archipiélago.

El escenario más probable es que las precipitaciones continúen, y que sean persistentes en medianías, cumbres y vertientes suroeste de las islas de mayor relieve.

El viento seguiría soplando del suroeste durante el sábado, con posibles rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, así como en zonas altas.

Durante el domingo 22, el viento tendería a ir amainando, sin descartar la posibilidad de que se produzcan rachas muy fuertes en litorales expuestos entre canales de islas, y cumbres.