Tiempo estable, cielos despejados y subida de máximas este domingo, aunque con rachas muy fuertes de viento en Canarias

Archivo - Un joven porta una botella de agua para sofocar el calor, a 30 de mayo de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La península Ibérica tendrá un tiempo estable con cielos despejados o poco nubosos este domingo, así como subida de las temperaturas máximas, mientras que en Canarias se esperan rachas muy fuertes de viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La agencia destaca como fenómenos significativos un aumento notable de las temperaturas máximas (de más de seis grados) en el Cantábrico oriental y alto Ebro y rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) de alisio en Canarias.

Sin embargo, prevé una situación de estabilidad generalizada en España y un predominio de cielos con pocas nubes o despejados.

Aun así, se darán cielos nubosos o con intervalos nubosos y alguna llovizna en el área cantábrica, norte de Canarias y Estrecho; en montañas de la mitad norte peninsular, con la posibilidad de algún chubasco aislado en puntos de la Ibérica, Cantábrica y Pirineos; y probables bancos de niebla matinales en el área del Estrecho y en regiones de los tercios norte y este peninsulares, con posibles brumas costeras en zonas de Cataluña y Alborán.

Además, soplará viento alisio con rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado y posibles intervalos fuertes de levante en el Estrecho y del nordeste en los litorales del sureste peninsular, así como viento moderado en el Cantábrico, Baleares, Ampurdán y litorales gallegos.

En cuanto a los termómetros, se espera un aumento de las temperaturas máximas en la península, especialmente en el Cantábrico oriental y alto Ebro y exceptuando el tercio oriental y Alborán, pero con pocos cambios en zonas del interior este, Baleares y Canarias.

En concreto, la Aemet prevé que se superen los 35ºC en áreas de interior de la vertiente atlántica sur, donde también aumentarán las mínimas (al igual que en regiones del extremo nordeste y norte de Baleares), y que se produzcan descensos en Galicia, área cantábrica y alto Ebro.

En el desglose por provincias, se registrarán máximas de 36ºC en Badajoz, Ciudad Real y Córdoba y 35º en Sevilla y Toledo, en contraste con las mínimas de 8ºC en Burgos y 9ºC en León.