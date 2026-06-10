El tiempo para hoy en España, 10 de junio de 2026

Archivo - Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El norte peninsular podría registrar este miércoles precipitaciones débiles y aisladas, mientras que los termómetros podrán superar los 38ºC de manera puntual en el Valle del Guadalquivir, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el organismo estatal ha señalado que la influencia del anticiclón dejará mañana una situación de estabilidad y un predominio de cielos poco nubosos o despejados. En este marco, sólo se esperan cielos con nubes bajas en el norte de Canarias, el área cantábrica, los Pirineos y, durante la mañana, el Estrecho y los litorales de Alborán y del área mediterránea.

Por la tarde, ha apuntado al desarrollo de nubes de evolución en zonas de interior del tercio oriental y la posibilidad de alguna tormenta o chubasco aislado. Asimismo, ha señalado que podrían darse brumas matinales en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, las sierras del sureste y el Estrecho.

En lo que respecta a los termómetros, ha indicado que las máximas descenderán en Baleares, el tercio este y el extremo sur peninsular, subirán en el norte y noroeste y se mantendrán sin cambios en el resto. Por zonas, se podrán superar los 35ºC en zonas bajas del suroeste.

En el lado contrario, las mínimas ascenderán en el suroeste y bajarán en el resto del territorio, de forma más acusada en la meseta norte y las depresiones del noreste. A su vez, se prevén noches tropicales, durante las cuales no se baja de 20ºC, en el Guadalquivir y en el litoral sureste. En Canarias no se esperan cambios.

En cuanto al viento, la Aemet ha indicado que se mantendrá el alisio moderado en Canarias, con rachas muy fuertes en zonas expuestas. Asimismo, se esperan intervalos de viento fuerte de levante en el Estrecho, de tramontana en el Ampurdán y del norte en los litorales atlánticos de Galicia.

Por su parte, el cierzo en el valle del Ebro y el levante en el sureste peninsular serán moderados. En el resto del territorio, el viento será en líneas generales flojo. De esta manera, predominará la componente norte en el tercio norte, Extremadura y Castilla y León, la componente oeste en Andalucía occidental y el viento de dirección variable en la meseta sur.