El tiempo para hoy en España, 11 de diciembre de 2025

Previsión meteorológica para este jueves 11 de diciembre. - AEMET

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Niebla, lluvia y olas ponen en riesgo a ocho provincias de la mitad norte peninsular en una jornada marca por la estabilidad. Habrá nieblas persistentes en zonas norte de Castilla y León, Ebro y depresiones del nordeste, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Aragón están activos avisos por niebla en Huesca y Zaragoza; en Cataluña Lleida y Tarragona; al igual que en Navarra y La Rioja. Y Galicia tiene activos avisos por lluvia en Pontevedra y A Coruña que también está en riesgo por oleaje.

Se prevé un día marcado por la estabilidad en Baleares y en la mayor parte de la Península, si bien con abundante nubosidad a primeras horas en la mitad norte peninsular e islas con una tendencia a ir abriéndose claros. Se mantendrá la nubosidad en el noroeste debido a la llegada de un frente atlántico que acabará por cubrir los cielos en buena parte de la mitad oeste peninsular y dejará precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y sistema Central occidental, con posibilidad de ser localmente fuertes en la fachada atlántica gallega.

A lo largo del día también podría producirse alguna precipitación ocasional en el golfo de Cádiz, Estrecho y oeste de Alborán. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados aumentando a nuboso al final con la llegada de la cola del frente.

Las temperaturas máximas descenderán en la fachada oriental peninsular, este de Alborán, interior noroeste peninsular y Canarias, con pocos cambios en Baleares y predominio de los ascensos en el resto. Mínimas con pocos cambios en Baleares, en el noroeste peninsular y litorales de la fachada oriental y en descenso en el resto. Habrá heladas débiles en el Pirineo pudiendo afectar localmente a otros entornos de montaña.

Predominarán vientos flojos de componentes este y sur en la Península y Baleares, moderados del sur en Galicia, alto Ebro y puntos del área cantábrica, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales de Galicia. También se darán intervalos moderados al principio en los litorales de fachada oriental peninsular cuando soplará la componente norte, en especial en los del sureste. Viento flojo a moderado del nordeste en Canarias.