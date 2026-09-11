Las máximas subirán hoy en amplias zonas de la Península, con más de 35ºC y noches tropicales en el sur peninsular

Archivo - Una mujer con una botella de agua en el parque de El Retiro durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas aumentarán este viernes en la Península y Baleares con la excepción del Cantábrico y de la mayor parte del tercio sur peninsular, que registrará pocos cambios, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De esta manera, se podrán superar los 35ºC en el valle del Guadalquivir.

Además, las mínimas también estarán en ascenso en la mitad norte peninsular salvo por el Ebro y el Cantábrico oriental, que registrarán con pocos cambios. A su vez, tampoco se prevén cambios e incluso se espera algún descenso local en la mitad sur y en Baleares

De esta manera, se darán noches tropicales, es decir, que no bajará de los 20ºC, en puntos del litoral mediterráneo sur, bajo Guadalquivir y de los archipiélagos. Por lo demás, las máximas y mínimas bajarán en Canarias.

En líneas generales, el organismo estatal ha indicado que mañana habrá una situación de estabilidad en la Península y Baleares debido a la aproximación de las altas presiones desde el oeste. De esta manera, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Aún así, la cola de un frente poco activo dejará algunos intervalos nubosos en el norte de Galicia y área cantábrica, si bien tendrá tendencia a despejar.

Además, se darán intervalos de nubosidad baja matinal en el alto Ebro, regiones mediterráneas e interiores del cuadrante sureste, con probables bancos de niebla matinales dispersos e igualmente una tendencia a despejar. De acuerdo con el organismo estatal, esta nubosidad baja será algo más persistente en el área del Estrecho, donde podría dejar alguna lluvia débil y ocasional.

Mientras tanto, se registrarán cielos nubosos en el norte de las islas montañosas de Canarias con precipitaciones débiles que tenderán a cesar abriéndose claros. En el resto del archipiélago, los cielos estarán en general poco nubosos.

Por lo demás, el organismo estatal ha señalado que mnañana soplará levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho, con viento moderado del norte en Ampurdán, litoral de Galicia y, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes, en Canarias. En el resto del país, habrá viento flojo con intervalos moderados en otras zonas de litoral, Ebro y meseta Norte. Asimismo, predominará la componente norte en la mitad norte peninsular y las este y sur en el resto.