El tiempo para hoy en España, 12 de diciembre de 2025

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Viento, lluvia y oleaje activan este viernes avisos en 14 provincias y Ceuta, con temperaturas mínimas de hasta -1°C en Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el viento activará los avisos amarillos en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. También en aviso de este nivel, pero por lluvia, estarán Huelva, Málaga, A Coruña y Pontevedra, pero se elevarán a nivel naranja (importante) en Cádiz y Ceuta.

En cuanto a oleaje, las provincias con aviso amarillo serán Almería, Granada, Málaga, Asturias (litoral costero occidental y oriental), Cantabria (litoral costero), Guipúzcoa, Vizcaya, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Se elevará al nivel naranja en las islas Tenerife y La Gomera, así como en tres provincias gallegas: A Coruña, Lugo y Pontevedra.

La AEMET prevé para este viernes precipitaciones localmente fuertes y persistentes en Huelva que se extenderán a lo largo del día al entorno del Estrecho y Málaga, así como en el oeste de Galicia al principio de la jornada. Al mismo tiempo, se esperan rachas muy fuertes de viento de componente norte en las islas Canarias.

Así, un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península, con precipitaciones que, avanzando de oeste a este, afectarán a la mitad occidental, aunque también serán probables de una forma dispersa y ocasional en la fachada oriental, en especial en el sureste.

A su vez, los mayores acumulados se darán en el extremo oeste, que llegarán a ser localmente fuertes y persistentes en Huelva con tendencia a extenderse al entorno del Estrecho, zonas de Málaga y la fachada atlántica gallega al principio de la jornada.

No obstante, el frente no llegará a Baleares, donde se esperan cielos nubosos o con intervalos y posibilidad de algún chubasco ocasional. En cambio, Canarias tendrá cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones. En el norte de las islas montañosas podrían ser persistentes y -al final de la jornada- podrán ser localmente fuertes e ir con tormenta en las orientales.

Además, estas lluvias serán en forma de nieve en montañas del cuadrante noroeste peninsular a una cota de entre 1.500 y 1.800 metros (m), mientras que en Canarias superará los 2.000 m. Por su parte, los bancos de nieblas matinales podrán darse en el Ebro, interior sureste peninsular, Baleares y zonas del prelitoral mediterráneo; con brumas frontales en el tercio occidental peninsular.

En cuanto a temperaturas máximas descenderán ligeramente en Baleares, mitad este peninsular y ciudades autónomas. De esta forma, predominarán los aumentos en las mínimas en la mitad occidental peninsular, Segura y litoral catalán, con descensos en las islas Canarias orientales y Cantábrico oriental, con pocos cambios en el resto. También se esperan heladas débiles en montañas del cuadrante nordeste peninsular.

Por último, en los litorales de Galicia y Canarias soplará viento moderado de componente norte, arreciando a fuerte con rachas muy fuertes en el archipiélago. Al mismo tiempo, el viento será moderado de componente sur en Ampurdán, golfo de Cádiz y litoral de Asturias -donde rolará a norte- y de componente este en Baleares y litorales de la mitad sur del mediterráneo, con intervalos fuertes en Alborán. En el resto, se espera viento flojo de componente este.