El tiempo para hoy en España, 24 de marzo de 2026

Una persona leyendo en un parque, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estabilidad predominará este martes en la Península en un día en el que Cádiz (Andalucía) estará en aviso por olas y Gran Canaria, La Palma y Tenerife por lluvia en nivel naranja (peligro importante), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que destaca como fenómenos significativos los chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormenta, en las islas Canarias occidentales y las rachas de viento muy fuertes en el Estrecho. En La Gomera y El Hierro el aviso por precipitaciones es amarillo.

Así, los restos de la borrasca 'Therese' dejarán intervalos nubosos y chubascos en Canarias, que podrán ser fuertes o muy fuertes en las islas occidentales y acompañados de tormenta y granizo. En la Península, habrá nubes altas en la mitad norte y algunas nubes de evolución en el suroeste.

Asimismo, se registrarán intervalos de nubes bajas matinales en el sureste peninsular y Baleares; y podrá llover de forma débil en el litoral del mar de Alborán, en Ceuta y en Melilla. Al margen de ello, el organismo estatal ha indicado que serán probables las nieblas matinales en el interior de Galicia, en el País Vasco y en las mesetas.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas aumentarán en la mitad norte, en la Comunidad Valenciana y en Baleares y descenderán en Andalucía. Por otro lado, las mínimas subirán en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla y bajarán en el resto del país, de manera más acusada en el valle del Ebro, en la meseta norte y en el litoral cantábrico.

En el archipiélago canario, las temperaturas apenas variarán y habrá heladas débiles en los principales sistemas montañosos del interior y sus zonas aledañas y Pirineos. Por lo demás, el viento soplará este martes principalmente del este en la Península, moderado en el mar de Alborán y fuerte en el Estrecho, donde pueden registrarse rachas muy fuertes.

Además, en los litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana será flojo y con predominio del sur; en el Cantábrico rolará a norte a últimas horas y, como en el resto de la Península, será flojo. En Canarias, será del sur y moderado en general, con tendencia a establecerse el alisio a lo largo del día en las islas más orientales.