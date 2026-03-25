El tiempo para hoy en España, 25 de marzo de 2026

Archivo - Una persona hace surf, en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nieve, las lluvias, las tormentas, el viento y, sobre todo, las olas, pondrán este miércoles en aviso a diez comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias estarán en nivel naranja por lluvias, viento y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife están en situación de riesgo por lluvia; Castellón y Tarragona en riesgo importante por viento; y Girona y Tarragona también en riesgo importante por olas. Además, el resto de avisos por viento se registrarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Girona y Lleida.

Asimismo, el resto de avisos por olas se encontrarán en Cádiz; las costas de los litorales asturianos; la del litoral cántabro; A Coruña, Lugo y Pontevedra; Guipúzcoa y Vizcaya. Al margen de ello, La Palma estará en aviso por tormenta y el Pirineo navarro, por nieve.

AEMET ha avanzado que los restos de un frente frío dejarán mañana precipitaciones débiles o moderadas en el Cantábrico. A últimas horas, se esperan que estas sean de nieve a partir de los 1.000 metros (m) en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. En el resto de la Península y en Baleares predominará la estabilidad y los cielos estarán poco nubosos o despejados.

En este marco, el organismo estatal no descarta que se den algunas nubes bajas por la mañana en el entorno del Estrecho. Mientras tanto, la inestabilidad asociada a los restos de la borrasca 'Therese' continuará en Canarias, con cielos nubosos y chubascos.

Estos podrán ser fuertes en las islas más montañosas y venir acompañados de tormenta durante la primera mitad del día. Durante el resto del día, los chubascos serán menos intensos. De forma paralela, la predicción recoge probables nieblas matinales en zonas del interior del Cantábrico.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha señalado que las máximas descenderán y que lo harán de manera notable en el extremo norte, mientras que aumentarán en el resto. Por otro lado, las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en la sur. En los archipiélagos, sufrirán pocos cambios. Además, habrá heladas débiles en zonas altas de montaña.

Al margen de ello, el organismo estatal ha indicado que predominará el viento flojo de componente norte en la Península, más intenso en la mitad norte; en el Ampurdán y en el valle del Ebro soplará fuerte y con rachas muy fuertes por la tarde; en los litorales del sur el viento será flojo y del este, y en los litorales del este y en Baleares, flojo y del sur. En Canarias soplará el alisio, moderado.