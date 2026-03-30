El tiempo para hoy en España, 29 de marzo de 2026

Fuerte racha de viento - EUROPA PRESS

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento, acompañadas en algunos casos por el fuerte oleaje, pondrán este lunes en aviso a siete comunidades autónomas, en una jornada en la que los valores máximos aumentarán notablemente en la Península, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Concretamente, Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias tendrán activados los avisos por rachas de viento u oleaje.

La alerta naranja por fuertes rachas de viento --rachas de 100km/h-- estará activa en Huesca, Tarragona; mientras que este fenómeno activará el aviso amarillo en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma, la Gomera, El Hierro, Tenerife, Mallorca, Menorca, Madrid, Zaragoza, Teruel, Lérida y Castellón.

Asimismo, algunos puntos tendrán alertas por fuerte oleaje, como será el caso de Mallorca, Menorca, Lérida o Gerona, que estarán en alerta naranja. En menor medida, en alerta amarilla estarán Murcia, Alicante, Valencia, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. También las islas de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote estarán en riesgo (alerta amarilla) por polvo en suspensión.

Por lo general, la Aemet prevé que persista la entrada de un flujo húmedo de norte en la Península y Baleares bajo la influencia de un anticiclón en el noroeste peninsular. Así, se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, quedando los cielos poco nubosos en la mitad sur peninsular y Baleares.

No obstante, la presencia de una dana al norte de África podría acabar dejando un tiempo más inestable en Baleares, existiendo una baja probabilidad de que se produzcan precipitaciones. Se esperan en forma de nieve en montaña, con la cota de nieve en ascenso de los 500/700 m a 1200/1500 m en el Pirineo, y de 800/1000 m a quedar por encima de 1500/1800 m en el resto de montañas de la mitad norte. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso o despejado al sur.

Por otro lado, habrá bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, que por la tarde podrían extenderse a zonas bajas de la meseta norte y depresiones del nordeste. Probable entrada de calima en las islas Canarias orientales.

Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y Baleares, exceptuando el Estrecho y litorales de Alborán con descensos. Los aumentos podrán ser notables en el área pirenaica, este de la meseta sur e Ibérica sur. En cambio, las temperaturas mínimas irán en descenso en el tercio sur peninsular y extremo nordeste, con un predominio de los aumentos ligeros en el resto de la mitad norte y en Baleares. En Canarias no se esperan cambios. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en zonas altas de ambas mesetas.

Por último, predominará el viento moderado de componentes norte en la Península y Baleares, con tramontana fuerte con intervalos y rachas muy fuertes en Ampurdán y Baleares, cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro y Pirineos. En Canarias, alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.