Tolón sobre la presencia de Mossos en la escuela: "Lo que tiene que hacer la Generalitat es explicarlo"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que es la Generalitat la que tiene que explicar la prueba piloto de introducir la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en algunos centros educativos catalanes.

"Es un programa piloto, no conozco la letra pequeña, parece que ser que es en 13 centros de 3.000, lo que tiene que hacer la Generalitat es explicarlo para que se entienda", ha señalado en 'Los desayunos informativos de Europa Press'.

Dado que "no conoce la letra pequeña, prefiere no pronunciarse". El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles la "voluntariedad" de la prueba piloto, ya que se aprobará en centros que lo soliciten, ante las críticas de Junts, ERC, Comuns y la CUP.